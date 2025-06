Calciomercato, Immobile in Serie A: che assist dall’Inter

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la prossima squadra di Ciro Immobile. L’attaccante campano ha voglia di cambiare: ecco dove giocherà

L’Inter è molto interessata all’operazione di Ciro Immobile in Serie A per un motivo ben preciso. L’ex Lazio non vede l’ora di tornare a splendere nel campionato italiano dopo l’esperienza vissuta negli ultimi mesi in Turchia. Un nuovo intreccio per continuare a sognare in grande: anche per esigenze familiari è pronto a tornare a partire dal primo luglio.

Novità interessanti in Serie A per rivedere subito Ciro Immobile tornare a segnare gol importanti. L’attaccante originario di Torre Annunziata è pronto a continuare la sua carriera nel campionato italiano, ma prima c’è da dire addio al club turco. Un nuovo intreccio anche con l’Inter per trovare la giusta soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte. Saranno ore intense per arrivare fino in fondo per sognare in grande: per anni è stato il capitano della Lazio prima della rottura definitiva con il club di Lotito. Conosciamo subito i nuovi dettagli per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo per la nuova destinazione in Serie A.

Calciomercato, il ritorno in Italia di Immobile: tutto dipende dai nerazzurri

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ciro Immobile continua a premere per la cessione del Besiktas. C’è da trovare l’accordo per la buonuscita tra le parti: il club turco è pronto a trattare, ma nel frattempo i bianconeri stanno trovando il sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni nel mirino c’è l’attaccante iraniano dell’Inter, Taremi, che potrebbe subito dire addio ai nerazzurri.

Negli ultimi giorni non sta attraversando un ottimo periodo a causa della guerra scoppiata nel suo Paese. Non ha potuto raggiungere i suoi compagni negli USA per disputare il Mondiale per Club. L’obiettivo di Ciro Immobile è quello di tornare in Italia a partire dal primo luglio dopo l’avventura in terra turca: sulle sue tracce non c’è solo il Bologna.

Una nuova pazza idea per l’intreccio con Taremi: l’attaccante iraniano vorrebbe giocare con continuità ed è pronto così a volare in Turchia per prendere proprio il posto di Ciro Immobile. Saranno giorni intensi per arrivare fino in fondo per capire la fattibilità dell’operazione di mercato: l’attaccante campano non vede l’ora di tornare in Serie A con un ruolo da protagonista assoluto. L’obiettivo è quello di vestire ancora una volta la maglia della Nazionale italiano con il Ct Gattuso.