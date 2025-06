Inter: si sblocca il centrale, c’è il via libera

I nerazzurri potrebbero tornare con forza su un difensore per andare a rinforzare il reparto arretrato: il club ha dato il via libera al trasferimento

L’Inter si sta muovendo su due fronti. Il principale è sicuramente il Mondiale per Club. I nerazzurri vogliono continuare ad andare avanti nella competizione sia per lanciare un messaggio importante alle avversarie che per guadagnare una cifra economica importante da reinvestire in entrata. E c’è un profilo che potrebbe tornare in auge per quanto riguarda il club di viale della Liberazione nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Valencia avrebbe deciso di cedere il calciatore, nonostante il rinnovo, visto il poco spazio a disposizione del giovane e la volontà del 19enne di disputare un campionato da protagonista. L’Inter potrebbe farci un pensiero nel prossimo calciomercato per regalare a Chivu un rinforzo di livello oltre che di prospettiva. Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come potrà evolversi la trattativa.

Calciomercato Inter: rinforzo in difesa, le ultime

L’Inter lavora per rinforzare la rosa. Le partite del Mondiale per Club hanno confermato la necessità di dover intervenire sul calciomercato per rendere la squadra ancora più di qualità. La linea di Oaktree, però, è molto chiara e per questo motivo bisognerà andare a trovare profili giovani e di qualità. In viale della Liberazione in passato si è seguito con attenzione un calciatore e presto potrebbe ritornare in auge.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il nome che potrebbe ritornare in auge per l’Inter è quello di Yarek Gasiorowski. Lo spagnolo, che ha rinnovato da poco, non sembra più rientrare nei piani del Valencia e del tecnico. Il poco spazio a disposizione ne è una conferma e quindi si valuta la possibilità di cederlo nel prossimo calciomercato.

L’Inter ci ha pensato già in passato, ma il rinnovo e la clausola fissata a 45 milioni di euro hanno reso impossibile il suo trasferimento nello scorso calciomercato. Ora la situazione è cambiata e Gasiorowski potrebbe lasciare il Valencia per una cifra inferiore. Quindi è una opzione da tenere in considerazione per i nerazzurri.

Mercato Inter: Gasiorowski ritorna un obiettivo?

L’Inter sembra avere altri obiettivi per la difesa, ma Gasiorowski potrebbe tornare nuovamente nel mirino dei nerazzurri per il prossimo calciomercato.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà meglio la situazione e se ci sarà la possibilità per l’Inter di acquistare Gasiorowski dal Valencia.