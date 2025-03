Inter, scelto il nuovo Sergio Ramos: Marotta paga la clausola

L’Inter in sede di calciomercato si sta muovendo per quello che viene definito da tutti come il nuovo Sergio Ramos. Si tratta di un talento di altissimo profilo, per il quale Beppe Marotta è pronto a pagare la clausola rescissoria.

L’Inter, come ha dimostrato negli ultimi anni, è sempre attenta in sede di calciomercato ad ogni occasione che si può presentare. D’altronde il club in questi anni è riuscita, proprio grazie a questa lungimiranza, a ridurre al minimo i costi ed a rientrare parzialmente da una situazione di profonda crisi e quasi di dissesto finanziario. Merito dello straordinario fatto da Beppe Marotta e soci. In tal senso, però, in estate come è normale che sia il mercato sarà ancora una volta finanziato da cessioni che faranno tirare un sospiro di sollievo alle casse.

I principali indiziati per la cessione potrebbero essere, per quanto riguarda i sacrifici da fare, Bisseck, la cui crescita ha attirato l’interesse di tanti top club, e Davide Frattesi. Senza dimenticare Dumfries. Quest’ultimo, infatti, sta continuando a trovare poco spazio. Una ipotetica doppia cessione potrebbe portare nelle casse dell’Inter un tesoretto da circa 90 milioni di euro. Che Beppe Marotta potrebbe in parte spendere ed investire per quello che in Spagna viene considerato come il nuovo Sergio Ramos. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Inter, individuato il nuovo Sergio Ramos: altro centrale per Inzaghi

Con De Vrij che ha il contratto in scadenza e con Bisseck che potrebbe seriamente salutare, serve come il pane un difensore a Simone Inzaghi ed ora emerge un nome a sorpresa. Secondo quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista ed esperto di calciomercato, sul proprio account X, l’Inter sta seguendo con vivo interesse Yarek Gasiorowski, poderoso difensore centrale spagnolo attualmente in forza al Valencia e dal potenziale davvero enorme.

Di piede mancino, può giocare all’occorrenza anche da terzino e questo, insieme al suo look ed alla sua capigliatura, lo mettono nelle condizioni di essere considerato il nuovo Sergio Ramos. L’Inter ne sta seguendo la traiettoria, con Marotta che ha fiutato l’affare. Classe 2005, Gasiorowski è uno dei prospetti più interessanti a livello internazionale. Nel recente rinnovo contrattuale con il Valencia è stata inserita una nuova clausola rescissoria.

L’ammontare della stessa è pari a 45 milioni di euro, una cifra che, però, come visto, potrebbe essere nelle corde dell’Inter. Soprattutto tenendo conto che potrebbe essere una potenziale plusvalenza. Non è da escludere, però, complici le enormi difficoltà economiche e finanziarie del Valencia, che alla fine si possa accontentare anche di una cifra un po’ più bassa pur di monetizzare.