Vlahovic-Juventus, dalla rescissione allo scambio sul mercato: decisione già presa

Sono settimane decisive per il futuro di Dusan Vlahovic: è arrivata la decisione sul centravanti serbo

La ‘grana’ Vlahovic continua a rallentare il mercato in entrata della nuova Juventus di Comolli. Come noto, infatti, il serbo non rinnova al ribasso il contratto in scadenza a giugno 2026 e – almeno per il momento – continua a rifiutare Turchia ed Arabia Saudita.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, Vlahovic rimane fuori dal progetto Juve: la nuova dirigenza spinge per trovare un acquirente per l’attaccante, che adesso ha una valutazione inferiore ai 30 milioni di euro. A pesare è anche l’oneroso ingaggio di Vlahovic, che dal primo luglio andrà a percepire 12 milioni netti per l’ultimo anno di contratto.

Una situazione piuttosto scomoda per la Juve, che sta complicando il colpo David e l’intero mercato in entrata. L’obiettivo del club bianconero rimane quello di trovare una soluzione il più in fretta possibile.

Calciomercato Juve, il verdetto sul futuro di Vlahovic

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa dovrebbe fare ora la Juventus con Dusan Vlahovic.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 #Juventus, #Vlahovic blocca il mercato bianconero: cosa dovrebbe fare il club ❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 30, 2025

Per il 21,2% dei votanti si dovrebbe procedere con una rescissione immediata per liberarsi subito di Vlahovic. Il 31,9% è invece per metterlo fuori rosa, ma l’opzione più votata è lo scambio più cash con il Napoli per arrivare a Victor Osimhen (37,2%). Infine, non ‘scalda’ l’ipotesi di scambio con il Milan per Gimenez (9,7%).

Discorso diverso per quanto riguarda gli utenti Telegram, secondo i quali la Juve dovrebbe rescindere immediatamente il contratto di Vlahovic.