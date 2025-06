Svolta per Osimhen, scelta fatta: torna in Serie A

Sono diversi i bomber che orbitano intorno alla Serie A. La scelta è ricaduta sul centravanti nigeriano

È tempo di alzare le temperature anche in sede di calciomercato, lì dove in questi giorni un valzer di attaccanti potrebbe andare ad infiammare l’ambiente.

In Serie A diverse big si stanno muovendo con l’Inter che proprio per il reparto avanzato in queste ore va in chiusura per l’affare legato a Bonny dal Parma. Le altre non stanno di certo a guardare col Napoli attivissimo per regalare a Conte l’uomo giusto da affiancare a Lukaku, il tutto con Lucca e Nunez principali candidati.

A tutto questo si aggiunge la vicenda Osimhen che inevitabilmente va a toccare gli equilibri del mercato degli azzurri, e non solo. L’attaccante nigeriano ha una clausola da 75 milioni valida all’estero, e sulle sue tracce oltre all’Al Hilal e al Galatasaray era stata associata anche la Juventus, fermo restando che De Laurentiis non ha intenzione di cederlo alla diretta concorrenza.

Calciomercato, caccia al bomber per la Serie A: invocato Osimhen

Dubbi e incertezze circondano quindi diversi profili che potrebbero arrivare in Serie A. A tal proposito sulla pagina X di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri followers quale bomber vorrebbero vedere (o rivedere) nel campionato italiano.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Quale bomber vorreste vedere (o rivedere) in #SerieA❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 29, 2025

A trionfare col 45,3% delle preferenze è proprio Victor Osimhen, che tra le scelte proposte è anche quello con la situazione più articolata e complessa da affrontare.

Alle sue spalle col 33,7% si assesta Darwin Nunez, bomber del Liverpool che non ha vissuto un’annata semplicissima e da grande protagonista nonostante la gioia del campionato vinto alla corte di Slot.

Chiude il quadro col 21,1% l’affare teoricamente più fattibile, ovvero quello relativo a Jonathan David che a parametro zero piace a molti, ma che al contempo non ha ancora trovato la sua strada.