Schick in Serie A: c’è la svolta, affare da 40 mln

L’attaccante ceco dovrebbe lasciare il Bayer Leverkusen in questa sessione di calciomercato e magari approdare nel nostro campionato

Ultime ore prima dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Le trattative sono ormai pronte ad entrare nel vivo e le squadre a scoprire le carte per andare a rinforzare le rispettive rose. Fra i giocatori che potrebbero tornare nuovamente in auge per quanto riguarda le squadre del nostro campionato è Schick. L’ex Roma, dopo alcune stagioni di assoluto livello, dovrebbe lasciare il Bayer Leverkusen per iniziare una esperienza nuova e magari ambire a traguardi importanti.

Su di lui c’era anche il forte interesse del Real Madrid. Ma, secondo le informazioni di fichajes.net, i Blancos avrebbero fatto un passo indietro nella corsa a Schick. Questo potrebbe rappresentare una sorta di via libera al ritorno del ceco in Italia durante il calciomercato estivo. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo se si entrerà nel vivo della trattativa in futuro oppure si andranno a prendere altri rinforzi.

Calciomercato: Schick ritorna in Italia, con chi firma

La certezza in questo momento è rappresentata dal fatto che il giocatore, a meno di clamorose novità dell’ultima ora, lascerà il Bayer Leverkusen. I tedeschi chiedono una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione importante, ma non è da escludere che magari si possa aprire anche ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

E il passo indietro del Real Madrid potrebbe spianare la strada al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante con caratteristiche come Schick e Allegri lo voleva già alla Juventus in passato. Una idea di calciomercato da considerare visto che Tare è pronto ad alzare ancora di più il livello della rosa della squadra del tecnico. E il ceco rappresenta sicuramente un calciatore di qualità e che negli ultimi anni ha ritrovato il feeling con il gol.

Per il momento l’ipotesi Schick-Milan è una suggestione. Non c’è nessuna trattativa concreta. Sicuramente il passo indietro del Real Madrid potrebbe aprire la strada al trasferimento in rossonero del ceco nel prossimo calciomercato. Una pista da tenere in considerazione visto che Allegri ha sempre apprezzato il giocatore del Bayer Leverkusen. Per il momento, però, non ci sono stati contatti e vedremo come si svilupperà meglio la situazione. Ma il ritorno di Schick in Serie A è assolutamente concreto in estate.