Schick al posto di Vlahovic: nuovo ciclo e primo colpo ‘anticipato’

Non si placano gli spifferi e le indiscrezioni riguardanti l’attaccante bianconero. Così cambiano le carte in tavola

Quella che tra pochi mesi aprirà ufficialmente i battenti ha tutta l’aria di configurarsi come una sessione estiva di nevralgica importanza in casa Juventus. A prescindere dall’evolvere della situazione legata a Tudor, che nelle scorse ore ha apposto la firma sul suo contratto con la ‘Vecchia Signora’, l’area tecnica bianconera potrebbe essere chiamata ad un’altra rivoluzione. L’ennesima degli ultimi anni.

Uno scenario tutt’altro che utopistico che, in uno scenario più ampio, chiama a raccolta anche altre questioni. A cominciare da quella, mai passata di moda, riguardante il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo – ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta – non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2026. Dopo i primi abboccamenti risalenti a qualche mesi fa, le parti non si sono date appuntamento per approfondire la questione. L’ex bomber della Fiorentina – di fatto – ha palesato una certa insoddisfazione all’idea di venire incontro alle richieste del club di un rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite (nell’ordine dei 12 milioni di euro a stagione). Ecco perché – pur non trascurando il possibile effetto Tudor, che ne ha elogiato le qualità in tempi non sospetti – il possibile addio di Vlahovic a fine stagione rappresenta attualmente l’ipotesi più percorribile. Ma quale sarà la sua prossima destinazione?

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: Schick e Osimhen nel mirino del Fenerbahçe

Ed è a quest’altezza che il discorso diventa ancora più complesso perché al di là di timidi abboccamenti, nessun club ha bussato alla porta della Juventus con convinzione. Tuttavia, qualcosa in questo senso si sta muovendo. Prova ne sia l’ultima indiscrezione che trapela dalla Turchia.

Secondo quanto riferito da Istanbul Ticaret Gazetesi, infatti, il nome di Vlahovic sarebbe finito nella lista dei desideri del Fenerbahçe per puntellare l’attacco. Ma non è finita qui. Nel dossier consegnato da Mourinho alla propria area tecnica ci sarebbe anche una vecchia conoscenza della Serie A: ci stiamo riferendo a Patrik Schick, autore di un’altra stagione importante tra le file del Bayer Leverkusen, impreziosita da 23 reti e un assist. Ricordiamo che sul calciatore – accostato in tempi non sospetti proprio alla Juventus – la Roma vanta una percentuale (pari al 10%) sulla differenza rispetto tra il prezzo con il quale i tedeschi lo venderanno e l’esborso effettuato per portarlo in Germania (circa 26,5 milioni di euro). Un valzer tra le punte ancora in fase embrionale che, però, potrebbe prendere improvvisamente quota nel caso in cui diverse tessero si incastrassero per completare il mosaico. Il Fenerbahçe monitora il da farsi.