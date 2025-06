Mondiale per Club, scoppia il caso: in arrivo una lunga squalifica

Le telecamere inquadrano un episodio particolare in campo, può scattare la prova tv e una squalifica di diverse partite da parte del giudice sportivo: cosa è accaduto

A prescindere da ciò che si possa pensare e dai tanti aspetti discutibili nell’organizzazione dell’evento, al Mondiale per Club non ci si sta annoiando, tutt’altro. E’ un torneo che per gli appassionati sta riservando di sicuro tanti spunti di dibattito.

In campo, si è già assistito ad alcuni risultati francamente sorprendenti, lo spettacolo e le giocate di alto livello non mancano. Questo senza dimenticare, ovviamente, le vicende più controverse che riguardano il torneo. Come l’allerta meteo su diversi match e il malumore espresso da alcuni importanti allenatori, presenti o meno negli Stati Uniti, che evidenziano come la competizione andrebbe decisamente riprogrammata, rappresentando un rischio per la salute dei giocatori in un calendario già stipato di partite.

Tra gli argomenti di discussione, anche alcuni episodi piuttosto particolari in campo. Non sono mancati polemiche arbitrali e scontri tra i giocatori, più di qualcuno ha ricevuto delle autentiche stangate per la propria condotta sul terreno di gioco. E anche un altro big potrebbe ricevere una pesante squalifica.

Psg-Inter Miami, Messi nella bufera: le immagini svelano il pugno a Vitinha

A finire nel mirino, un insospettabile come Lionel Messi. Nella gara in cui il Psg ha annichilito l’Inter Miami con un netto 4-0, l’argentino si è lasciato andare a un gesto inconsulto.

Le immagini lo hanno inquadrato mentre, in mezzo al campo, dopo una azione di gioco avrebbe tentato di colpire Vitinha con un pugno a una tempia, non andando però a bersaglio. Un brutto gesto che a fine partita, però, sarebbe stato dimenticato, con i due che si sono salutati cordialmente. Le immagini potrebbero essere analizzate dal giudice sportivo e per Messi potrebbero esserci un paio di giornate di squalifica, nel caso in cui venisse riconosciuta la condotta violente.