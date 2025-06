Milan, tramonta la pista Xhaka: Allegri vuole uno spagnolo

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzi di prima fascia. Un nuovo intreccio per il centrocampo a disposizione di Max Allegri: la strategia

Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen, Xhaka, è sempre più lontano dai rossoneri. Come evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non c’è stato un accordo per il prezzo del giocatore: ora il Milan è intenzionato a cambiare subito aria per un nuovo intreccio decisivo.

Il ds del Milan, Igli Tare, non vede l’ora di regalare nuovi innesti di qualità a Max Allegri. Nei prossimi giorni ci sarà il raduno per l’inizio del ritiro estivo in casa rossonera: spunta un ritorno di fiamma per rinforzare il centrocampo del Milan. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con l’intreccio decisivo in Serie A: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione per rinforzare la zona mediana rossonera. Non solo Modric e Ricci, spunta un nuovo profilo di caratura internazionale pronto a sbarcare a Milano.

Calciomercato Milan, pista a centrocampo: il ritorno di fiamma

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è sempre pronto a chiudere per il colpo Javi Guerra, centrocampista del Valencia. La dirigenza rossonera ha formulato già una prima offerta da 20 milioni di euro: nei prossimi giorni potrebbe arrivare un leggere rialzo. Al momento il club spagnolo ha respinto tutte le proposte dei rossoneri, ma il ds Tare ci proverà fino alla fine visto che Xhaka si è allontanato nelle ultime ore.

Il Milan continuerà a lavorare senza sosta per puntare in alto. Spunta un nuovo affare decisivo in ottica futura per innalzare il tasso tecnico della formazione rossonera: Allegri non vede l’ora di partire con un progetto avvincente in Serie A alla guida del Milan.

Novità interessanti per puntare subito in alto: una voglia immensa per rinforzare la rosa in ottica futura con l’obiettivo di puntare in alto. Javi Guerra è stato accostato già in passato alle big italiane: il Milan ci ha provato a chiudere per l’operazione spagnola. Il Valencia è una bottega cara e non lo lascerà partire così facilmente intorno ai 20 milioni.

Il ds Igli Tare ci proverà in tutti i modi per regalare un nuovo talento all’allenatore livornese: Allegri è pronto a dare filo da torcere a Napoli ed Inter per la lotta Scudetto.