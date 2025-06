Milan, contatti in corso con l’attaccante: superate Juve e Inter

La mossa del Diavolo per il reparto avanzato cambia gli equilibri del mercato: segnale inviato alle rivali

C’è voglia di riscatto in casa Milan dopo l’annata deludente vissuta e per questo il club rossonero sta cercando di operare al meglio, per riprendersi un posto al sole nel nostro campionato. Il primo segnale è arrivato con il ritorno di Allegri in panchina e con la nomina di Tare a direttore sportivo. Segno evidente dell’intenzione di affidarsi a figure esperte e costruire una squadra competitiva da subito.

La dirigenza sta lavorando per accontentare le richieste del livornese, in arrivo Samuele Ricci dopo l’accelerazione degli ultimi giorni e l’intesa trovata con il Torino. Altri acquisti arriveranno in mezzo al campo, Modric in testa, destinato a giungere dopo il Mondiale per Club, ma ci saranno mosse di rilievo anche negli altri reparti. Per esempio in attacco, dove, a fronte delle tante partenze appena ufficializzate ma che erano già nell’aria da tempo (Joao Felix, Abraham, Jovic), ora bisogna rimpinguare numericamente e qualitativamente il reparto. Le ultime notizie parlano di un Milan che si fionda su un obiettivo di Inter e Juventus e avrebbe già piazzato una mossa d’anticipo.

Il Milan avanza nella corsa per Garnacho: dialogo con l’entourage del giocatore

Ci sarebbero contatti in corso piuttosto intensi con Garnacho e il suo entourage. Questo è quanto riporta in Inghilterra il portale web ‘Caughtoffside’.

La testata britannica spiega che il giocatore argentino si avvicina sempre più all’addio al Manchester United, con un folto gruppo di estimatori. Il Milan starebbe provando a rimontare sulla concorrenza, cercando di valutare il gradimento del calciatore e la fattibilità dell’operazione. Pista da tenere d’occhio con grande attenzione nei prossimi giorni.