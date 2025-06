L’infortunio del bomber cambia il mercato: Juventus avvisata

Un obiettivo dei torinesi riporta un infortunio che può influire sulle prossime strategie: il punto

Come tutte le principali big del nostro campionato, la Juventus è impegnata a cercare rinforzi di alto livello sul mercato. Una necessità, per i bianconeri, che hanno ambizioni dichiarate di lottare per lo scudetto nella prossima stagione, ma per farlo dovranno giocoforza mettere a segno una serie di acquisti importanti.

Mercato che per il momento, per la Juventus, è andato un po’ a rilento, ma adesso è il momento di accelerare. Il nuovo direttore generale Damien Comolli sta effettuando valutazioni ad ampio raggio e si sta muovendo per ottenere risultati concreti quanto prima. Una delle necessità primarie, come sappiamo, riguarda l’attacco, ma il caso Vlahovic rischia di bloccare il tutto. Una matassa da sciogliere quanto prima, quella legata al futuro del serbo, che si è impuntato e sta mettendo in difficoltà la società.

C’è però anche un altro problema. Uno dei principali obiettivi della Juventus ha riportato un infortunio e naturalmente questo aspetto potrebbe avere un peso, nell’evolversi della trattativa e nelle scelte del club.

Juventus, David esce dal campo per infortunio: come sta

Si tratta di un giocatore particolarmente attenzionato, quello che è diventato l’obiettivo primario, vale a dire Jonathan David. Doppia amarezza nella notte per il canadese, che è stato eliminato dalla Gold Cup con la sua nazionale e ha lasciato il campo per un problema fisico.

A pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari, David è stato sostituito per un non meglio precisato problema fisico. Dalla panchina, ha visto i suoi compagni perdere ai calci di rigore nel quarto di finale contro il Guatemala. L’attaccante ha subito un colpo in partita e ha provato a lungo a restare in campo, dovendosi però arrendere. Si attendono comunicati effettivi sulle sue condizioni, per capire di che tipo di infortunio si tratti.

Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, David rimane un nome inseguito da Comolli, che ha presentato per lui un’offerta importante. Il nodo da sciogliere rimane quello delle ricche commissioni richieste dagli agenti, aspetto su cui si gioca l’esito della partita per il colpo a parametro zero.