Inter, Marotta scatenato: affare da 30 milioni

L’Inter è scatenata sul fronte calciomercato per puntellare la rosa di Chivu. Dopo l’arrivo immediato di Bonny, spunta un nuovo intreccio da 30 milioni di euro

Novità interessanti in casa nerazzurra per continuare a sognare in grande. Il presidente Beppe Marotta vorrebbe subito chiudere per nuovi colpi di caratura internazionale: serve subito una svolta per puntellare la rosa a disposizione di Chivu. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha lanciato subito una nuova bomba di calciomercato: scopriamo l’intreccio decisivo con il Milan.

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Nelle prossime ore Bonny vestirà la maglia nerazzurra: l’attaccante francese ritroverà così Chivu. I due hanno lavorato insieme negli ultimi mesi a Parma, ma ora potrebbe esserci una nuova soluzione immediata. La dirigenza nerazzurra è molto attiva per anticipare anche il Milan: urgono rinforzi di spessore per competere su più fronti con una nuova stagione da affrontare nel migliore dei modi.

Calciomercato Inter, derby vinto con il Milan: la strategia

Una voglia immensa di pensare al futuro per nuovi affari suggestivi da affidare subito a Chivu. L’allenatore dell’Inter ha il compito di far dimenticare subito gli ultimi risultati negativi dei nerazzurri voltando pagina definitivamente. Ecco la nuova strategia di calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe mettere a segno un nuovo colpo dal Parma dopo l’affare Bonny. Servono 30 milioni per anticipare la concorrenza del Milan che ha monitorato a lungo il giovane difensore della squadra emiliana. Classe 2006, nativo di Roma, si è subito ambientato in Serie A attirando i forti interessamenti delle big anche dall’estero.

Ora la società nerazzurra è al lavoro per trovare la chiusura immediata dell’affare. Un intreccio di calciomercato suggestivo per ringiovanire il reparto difensivo a disposizione di Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro è molto concentrato anche per le prossime sfide del Mondiale per Club in modo da far dimenticare la disfatta in finale di Champions League contro il PSG.

Leoni sarà la colonna portante della Nazionale italiana per i prossimi anni: in poco tempo è riuscito ad imporsi anche in Serie A dopo l’avventura in cadetteria con la Sampdoria. Ora l’Inter lo aspetta a braccia aperte per beffare definitivamente i rivali di sempre del Milan. Ormai ci siamo per una nuova soluzione immediata per la prossima stagione: Leoni firmerà con una big italiana per sognare in grande.