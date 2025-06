Calhanoglu, Inter spalle al muro: “Cessione al ribasso”

Il giocatore può partire e lasciare il club milanese, arriva l’annuncio sulle possibili cifre dell’operazione

Non facile, l’inizio di avventura all’Inter per Cristian Chivu, con la stanchezza di una stagione lunga e complicata da gestire e infatti con diversi giocatori che sono già tornati in Italia, dagli Stati Uniti. L’ultimo in ordine di tempo è stato Frattesi, ma già altre pedine importanti avevano lasciato il Mondiale per le loro condizioni fisiche.

Tra questi, anche Hakan Calhanoglu, che da diversi mesi è alle prese con acciacchi di vario tipo e non ha espresso da tempo i suoi livelli più brillanti in maglia nerazzurra. Al punto che si parla concretamente già da qualche settimana del suo addio. La pista calda è quella del Galatasaray, come noto, anche se il club interista non intenderebbe svendere il centrocampista. La cifra fissata per la cessione è tra i 35 e i 40 milioni di euro, come raccontato da Calciomercato.it. Anche se la situazione potrebbe evolvere diversamente.

Calhanoglu al Galatasaray, Ravezzani avverte l’Inter: “La minaccia di tribuna non serve”

Ha parlato del futuro del giocatore, sul suo profilo ‘X’, il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Avvertendo l’Inter sulle complicazioni dell’addio.

Il rischio, secondo Ravezzani, sarebbe quello di dover accordare, forse, una partenza a termini differenti. Per il momento, il diretto interessato è stato evasivo nelle sue dichiarazioni, ma il passato parlerebbe per lui. “E’ una situazione molto complessa per l’Inter, quella di Calhanoglu – ha spiegato il giornalista – Il suo storico dice che se vuole andare via da un club non guarda in faccia a nessuno, il Galatasaray questo lo sa e si sente sicuro. Non servirà minacciarlo di metterlo in tribuna. Il buon senso suggerirebbe di accettare anche una proposta al ribasso, anche se sarà una grave perdita”. Per il momento, l’Inter non recede dalle proprie idee, vedremo cosa accadrà nel prosieguo.