“Vlahovic subito fuori rosa”, l’annuncio mette tutti d’accordo

Il bomber serbo al centro di un vero e proprio caso, lo stallo per cessione e rinnovo porta alla rottura definitiva: e l’ambiente insorge

C’erano grandi aspettative, per il suo percorso alla Juventus, visto l’investimento fatto, nel gennaio 2022, per prelevarlo dalla Fiorentina. Ma in bianconero Dusan Vlahovic ha vissuto di pochi alti e molti bassi. E adesso la storia si avvicina a una conclusione sempre più amara.

Niente rinnovo e cessione che nemmeno si intravede, per Vlahovic, che rischia di ‘bloccare’ il mercato bianconero. Un vero e proprio caso che sta facendo, naturalmente, molto discutere in queste ore. E l’ambiente si schiera tutto contro l’attaccante serbo. Tifosi della Juventus inferociti, che sui social stanno facendo sentire tutta la loro amarezza. Chiedendo al club una presa di posizione forte e immediata, con l’esclusione immediata dalla rosa. Ecco alcuni dei post apparsi sul tema su ‘X’:

Dusan #Vlahovic se non rinnova o non accetta la cessione in questa sessione di mercato rischia di diventare uno dei giocatori più odiati della #Juventus dai tempi del Malaka Martinez. — Mariano Delugas 🇪🇺 (@Delugas1987) June 29, 2025

Vlahovic vattene a casa tua … io voglio Jonathan David adesso — Chia (@Chisachecosae) June 29, 2025

“E DUSAN VLAHOVIC DEVI ANDARTENE VATTENE VATTENE!” https://t.co/E41bbcfZUU — LBremb11 RASSEGNATEVI ACCETTATELO ARRENDETEVI (@LBremb11) June 29, 2025

Sei l’artefice del tuo destino. — Ari 🤍🖤🦓♌ (@Arianna46457703) June 29, 2025

A breve, capiremo quale sarà l’orientamento della dirigenza bianconera, considerando anche il prossimo impegno in vista al Mondiale per Club contro il Real Madrid. La situazione, ad ogni modo, si fa palesemente sempre più tesa.