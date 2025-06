La Juve gioca d’anticipo: colpo in entrata e visite mediche top secret

Il blitz bianconero è un vero e proprio avviso ai naviganti: la scelta è stata fatta, ecco cosa manca per chiudere il cerchio

Con l’obiettivo di rialzare la china dopo la pesante debacle patita per mano del Manchester City, la Juventus sta tenendo vive diverse piste sia in entrata che in uscita. Il divario rispetto ai top club europei è parso piuttosto evidente; il che obbliga l’area mercato bianconera a rimpolpare i diversi reparti finiti ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento di Comolli.

Naufragata la doppia trattativa con il Nottingham Forest legata ai possibili trasferimenti di Weah e Mbangula in Premier League, i bianconeri si stanno guardando intorno alla ricerca di occasioni importanti da capitalizzare. Rientrano proprio in quest’alveo i discorsi per Jonathan David con il cui entourage i discorsi proseguono. Benché non sia stata ancora trovata l’intesa definitiva tra le parti, l’area tecnica della Juventus è al lavoro per smussare le richieste di commissioni fatte trapelare dagli agenti del calciatore. Nel frattempo, però, la ‘Vecchia Signora’ continua a monitorare da molto vicino anche l’evolversi della situazione legata a Jadon Sancho.

Calciomercato Juventus, le ultime su Sancho: la mossa dei bianconeri

L’esterno offensivo inglese piace e non poco alla Juventus. Anche in questo caso, però, esiste una distanza ancora sensibile tra la richiesta di ingaggio dell’esterno offensivo inglese e l’offerta messa sul piatto dai bianconeri. Tema, quest’ultimo, tutt’altro che banale viste le richieste dell’ala offensiva del Manchester United, in prestito al Chelsea nel corso dell’ultima stagione.

Dal canto suo, ‘Madama’ vuole vederci chiaro. Ecco perché, secondo quanto riferito da Luca Momblano in occasione di uno dei suoi ultimi interventi a Juventibus, Sancho si sarebbe sottoposto a dei test per conto proprio della Juventus. Ecco quanto riferito a tal proposito da Momblano: “Per portare avanti la trattativa è stato richiesto di fare delle pre visite sotto l’egida della Juventus. C’è stato un check atletico-fisico effettuato preventivamente su Sancho per procedere con l’ipotesi e la trattativa con il calciatore che al momento è arenata per quanto riguarda l’accordo con l’inglese”.

In un senso o nell’altro, dunque, si prospettano giorni piuttosto intensi sul fronte Sancho-Juve. Allo stato attuale della situazione nessun tipo di scenario può essere escluso a priori benché il Fenerbahçe da qualche ora si sia defilato dopo aver memorizzato la volontà del ragazzo. Lo stesso Napoli, almeno per il momento, sembra avere altre priorità: in uno scenario piuttosto magmatico, dunque, la Juve conta di potersi ritagliare un ruolo tutt’altro che banale.