Juve nei guai: è saltato un altro accordo

Le ultime novità di calciomercato sui bianconeri. Il club si tira fuori

Il calciomercato Juve è in salita. Anche quello bianconero dipende molto, se non tutto, dalle uscite: del resto, prima si vende e poi si compra. Il ‘caso’ più spinoso e pesante rimane quello di Vlahovic.

Il serbo non intende rinunciare a un euro dei 12 milioni netti che, da contratto, gli spettano nella prossima stagione, così la nuova dirigenza della Juve ha intrapreso la strada della vecchia, capitanata da Giuntoli, ossia quella che porta dritto al divorzio.

Ma è dura, proprio perché il centravanti di Belgrado punta a rimanere nel calcio che conta e agli stessi livelli. Ecco spiegato il no all’Arabia e alla Turchia. Forse il suo obiettivo è il Milan di Allegri, ma i rossoneri non possono certo garantirgli quei famosi 12 milioni…

Da Vlahovic a Weah jr, un altro in uscita e un altro ‘guaio’ per i bianconeri. Il figlio d’arte ha detto no al Nottingham Forest, il quale in sostanza si apprestava a chiudere l’operazione con la Juventus.

O meglio dire, la doppia operazione: già, perché nel pacchetto da 22-23 milioni era incluso pure il cartellino di Mbangula, altro nome sacrificabile per fare cassa.

Juve, Mbangula dopo Weah: saltata la doppia cessione al Nottingham Forest

La doppia operazione con la Juve è bella che saltata. Weah e Mbangula erano legati, così il Nottingham si è chiamato fuori. Anche perché, per il solo Mbangula, Comolli e soci chiedevano più di 10 milioni.

Di 8-9 era invece la valutazione dell’esterno belga nell’affare doppio comprendente pure il cartellino di Weah junior.

Per Mbangula restano vive altre soluzioni estere, ma anche un paio di piste in Serie A rappresentate da Bologna e Atalanta.