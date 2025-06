Calciomercato, blitz per Garnacho: a sorpresa a Milano

Alejandro Garnacho non vede l’ora di conoscere la sua prossima squadra. Spunta il nuovo intreccio da Milano: l’occasione da cogliere al volo

Una nuova destinazione a sorpresa per il talentuoso giocatore argentino di proprietà dello United. Il top club inglese è pronto a dire addio all’esterno offensivo dei Red Devils, ma spunta il nuovo intreccio decisivo per firmare il nuovo contratto.

Garnacho è stato davvero ad un passo dal Napoli già a gennaio, ma nelle ultime ore è stato accostato ad un’altra big italiana. Il talento argentino non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici: ecco l’occasione a sorpresa in Serie A. Nei prossimi giorni tutto può cambiare in vista della prossima stagione: il suo desiderio è quello di tornare a giocare con continuità dopo la sua avventura con il top club inglese. I Red Devils lo lasceranno partire sulla base di 40-50 milioni di euro: spunta il nuovo intreccio con una big italiana.

Calciomercato, nuova occasione in Serie A: idea Garnacho

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, il Milan continua a monitorare la situazione intorno al talentuoso giocatore argentino Garnacho. Classe 2004, è pronto a dire addio al Manchester United per vivere una nuova avventura in Serie A. Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato per arrivare subito alla fumata bianca con il club rossonero.

Il ds Igli Tare è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. L’allenatore livornese ha chiesto di avere la rosa a sua disposizione già a partire dai primi giorni di ritiro: Tare cercherà di accontentarlo, ma non sarà facile. Nei prossimi giorni arriveranno Ricci e Modric per rinforzare il fulcro della squadra rossonera, ma non è finita qui.

Tutto dipenderà anche da altre cessioni eccellenti, ma al momento Leao dovrebbe restare al centro del progetto del Milan. Garnacho potrebbe essere una soluzione interessante per rinforzare il reparto offensivo rossonero: si può arrivare subito alla chiusura del nuovo affare.

L’ingaggio del giocatore dello United non rappresenta un problema per il Milan, ma lo United non è intenzionato a lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 40-50 milioni di euro. I prossimi giorni saranno importanti per conoscere così la prossima destinazione dell’argentino. Garnacho è pronto a dire addio allo United per una nuova soluzione immediata in Serie A: si sogna in grande per la nuova fumata bianca.