Garnacho in Serie A: c’è la svolta, affare da 55 mln

Il futuro dell’attaccante è lontano dal Manchester United. In Italia lo si continua a seguire da vicino e presto sono attese delle novità importanti

Le prossime settimane si preannunciano fondamentali per il futuro di Garnacho. La sua avventura con il Manchester United si può definire praticamente conclusa. I Red Devils non hanno intenzione di continuare a puntare su di lui e la sessione estiva di calciomercato sarà decisiva per il suo trasferimento. Il club inglese, secondo le informazioni di fichajes.net, ha chiaramente la volontà di privarsene senza guardare molto al prezzo.

E questo potrebbe rappresentare una grande occasione per il nostro campionato. Sono diverse le squadre che hanno messo nel mirino Garnacho per il calciomercato estivo. Una trattativa non facile considerato soprattutto l’ingaggio da parte del giocatore. Il suo prezzo il Manchester United lo ha fissato intorno ai 55 milioni di euro e un club del nostro campionato potrebbe fare un tentativo per strappare l’argentino alla concorrenza e assicurarsi un calciatore di assoluto livello.

Calciomercato: Garnacho in Serie A, con chi firma

Il futuro di Garnacho è tutto da scrivere. In questo momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il giocatore lascerà il Manchester United nel prossimo calciomercato. Nei prossimi giorni il suo entourage inizierà a lavorare per individuare una soluzione e c’è una novità importante: il prezzo. I Red Devils sono pronti a cedere il calciatore per una cifra intorno ai 55 milioni di euro.

Una valutazione che potrebbe portare il Milan a valutare con attenzione l’acquisto di Garnacho nel prossimo calciomercato in caso di addio di Leao. Il portoghese continua ad essere in bilico e una sua partenza nel corso dell’estate non è da escludere. Parte dei soldi della cessione del lusitano saranno utilizzati per il sostituto e l’argentino è un candidato d’obbligo considerato che parliamo di un calciatore di livello di qualità.

La pista Garnacho-Milan è da tenere in considerazione nelle prossime settimane di calciomercato. Molto dipenderà dalla cessione di Leao. Ma la partenza del portoghese potrebbe rappresentare una sorta di via libera importante per sedersi al tavolo con il Manchester United e valutare l’arrivo dell’argentino.

Mercato: il Milan su Garnacho

Il Milan vuole fare una squadra di livello e Garnacho è sicuramente un giocatore che in carriera ha dimostrato di avere qualità anche se è mancata la continuità.

Nelle prossime settimane vedremo se il Milan potrà piazzare questo colpo di calciomercato. Di certo i rossoneri possono rappresentare una grande occasione per Garnacho per rilanciarsi dopo un periodo difficile.