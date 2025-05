Garnacho in Serie A, ma niente Napoli: destinazione a sorpresa

L’attaccante argentino può lasciare il Manchester United e approdare in Serie A, ma non in azzurro

Il primo passo per ripartire in casa Milan si chiama Igli Tare. L’albanese è stato nominato nuovo direttore sportivo del club rossonero e sarà dunque lui a occuparsi delle principali trattative di mercato. Obiettivo è quello di rifondare, creando una squadra vincente vista l’annata estremamente deludente.

In primis si dovrà scegliere il nuovo allenatore: Vincenzo Italiano è un nome che piace molto, anche se il tecnico sta trattando il rinnovo con il Bologna. Altri nomi sul tavolo sono quelli di Roberto Mancini, che è stato offerto, passando per Thiago Motta, Gasperini, che però è ormai vicinissimo alla Roma e Fabregas. Oltre al tecnico però ci si dovrà concentrare anche sul mercato e un nuovo nome potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Milan, Garnacho in uscita: rossoneri in corsa per l’argentino

In casa rossonera non ci sono molte possibilità di manovra per quanto riguarda i giocatori stranieri: sarà importante acquistare, nel caso, calciatori under-22 oppure calciatori italiani. Sia per ricostruire un blocco azzurro, sia perché tanti sono i calciatori non formati in Italia sotto contratto e non è possibile tesserarne più di 17 per la Serie A.

E tra i calciatori under-22 in questione uno potrebbe essere Alejandro Garnacho. L’argentino è legato al Manchester United da un contratto valido fino al 2028, ma sembra sempre più possibile vederlo tra i partenti in estate. Il rapporto con Ruben Amorim non è dei migliori e soprattutto in queste gare finali di stagione il giovane argentino avrebbe litigato con il manager portoghese, nonostante questi l’abbia inserito tra i convocati per una tournee estiva in Asia.

Il giocatore argentino è stato accostato a gennaio soprattutto al Napoli, ma ora sembra essere un altro il club italiano in pole position, il Milan appunto. Lo riferisce ‘Olé’, giornale argentino, che sottolinea come azzurri e Juventus siano sulle tracce del giocatore, ma il Milan sarebbe in prima fila e avanti nella corsa al classe 2004 nato a Madrid e dunque di passaporto comunitario. Anche il Chelsea è sulle tracce del giovane argentino e dunque la concorrenza per il Milan è molto alta, ma il ragazzo sarebbe uno degli obiettivi per rafforzare l’attacco rossonero.