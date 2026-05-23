Milan-Cagliari, Allegri: “2026 tragico”. La risposta a Marotta e sul futuro

Il tecnico rossonero alla vigilia dell’ultima e decisiva partita della stagione: “Il risultato di domani sposterà l’opinione da una parte o dall’altra”

Allegri non ha voluto replicare alle parole di Marotta (“A Milano solo l’Inter”) nella conferenza stampa di vigilia della gara col Cagliari che chiuderà la stagione. “Le parole del presidente Marotta, a cui faccio i complimenti per la stagione, devono essere da stimolo per tutto il Milan. Siamo a un passo dalla seconda stella, ma il primo è chiudere nel migliori dei modi la stagione e poi cominciare la prossima con ancora più ambizione”.

Al Milan serve un ultimo sforzo per centrare la qualificazione in Champions. Intanto continua a tenere banco il futuro del tecnico: resta o va via? In rialzo le quotazioni riguardo una sua permanenza, tuttavia sull’argomento il diretto interessato è andato in dribbling rimandando il discorso di 24 e passa ore:

“Parlare di futuro non serve a niente. Allegri non chiede niente. Ho un contratto col Milan e sono molto contento di essere al Milan. Il risultato di domani sposterà l’opinione da una parte o dall’altra. È stato un 2026 tragico (ride, ndr), ma se andiamo in Champions sarà stata un’ottima stagione. Se andiamo in Europa League, invece, abbiamo sbagliato. Aspettiamo domani sera”.