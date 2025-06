Calciomercato: arriva il paraguaiano, l’intreccio

Novità importanti in Serie A per il nuovo talento paraguaiano pronto a sbarcare in una big italiana. Spunta il nuovo intreccio in vista della prossima stagione: l’affare

Saranno ore calde per conoscere così i prossimi acquisti in Italia. Un nuovo affare da monitorare attentamente nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca in ottica futura. L’intreccio di calciomercato suggestivo in Serie A: ecco la verità per rinforzare il reparto offensivo di una big italiana.

Ancora novità per le big italiane che monitorano senza sosta il fronte calciomercato. Un nuovo intreccio in Premier League per avere la meglio per il prossimo affare in attacco: spunta l’alternativa in Serie A. Una destinazione suggestiva per prendere una decisione importante per il prosieguo della sua carriera. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare all’ok definitivo: scopriamo gli ultimi dettagli per l’affare in Italia.

Calciomercato, il nuovo affare in attacco: arriva il talento

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, il talentuoso giocatore paraguaiano Enciso non vede l’ora di dire addio al Brighton. Cresciuta in maniera esponenziale con Roberto De Zerbi, anche l’Inter si è mossa nelle ultime settimane per chiudere l’affare in attacco. Da esterno offensivo, è capace di essere prezioso nelle due fasi di gioco lavorando anche senza palla. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e così la sua cessione potrebbe arrivare subito.

Si continua a lavorare senza sosta per ingaggiare i migliori prospetti in vista della prossima stagione. Ecco la novità dell’ultim’ora per chiudere l’affare intorno ai 20 milioni di euro. Cristian Chivu ha chiesto diversi profili per puntellare la rosa nerazzurra in ottica futura. Enciso non vede l’ora di cambiare aria dopo le stagioni al Brighton: la Serie A lo aspetta a braccia aperte.

Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. Un nuovo intreccio suggestivo in Serie A con l’Inter che vuole tornare a vincere lo Scudetto. Una rivoluzione totale a partire dall’allenatore: Chivu proverà a farsi apprezzare a partire dal Mondiale per Club collezionando risultati importanti. Dopo la disfatta in finale di Champions League contro il PSG, le dinamiche in casa nerazzurra sono cambiate per tornare a splendere di luce propria.

Nei prossimi giorni arriveranno numerosi colpi in entrata, ma occhio anche a cessioni eccellenti. Un lavoro certosino per arrivare subito a nuovi colpi di caratura internazionale: l’Inter fa sul serio.