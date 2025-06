Chiesa vuole la Serie A: no all’Inter, destinazione a sorpresa

Gattuso e la voglia di Nazionale spingono il figlio d’arte al ritorno in Italia: le ultime

Federico Chiesa vuole tornare in Serie A. Anche in ottica Nazionale, del resto Gattuso è stato chiaro con lui: per rientrare nel giro, deve giocare con regolarità. Al Liverpool continuerebbe a scaldare la panchina, perdendo un ulteriore anno.

Nonostante le ultime due complicate stagioni e i continui guai fisici, il figlio d’arte vanta ancora un discreto mercato in Serie A. Alcuni rumors sostengono sia stato proposto, o meglio riproposto a due big del nostro massimo campionato: Milan e Napoli. In rossonero ritroverebbe Max Allegri, suo allenatore già alla Juve, mentre in azzurro Antonio Conte che è un suo estimatore.

In Inghilterra rilanciano però anche l’Inter, che aveva mostrato di nuovo interesse nella scorsa sessione di gennaio. Inzaghi lo avrebbe voluto visto che la sua squadra non aveva calciatori in grado di saltare l’uomo. Ma nel mercato invernale, al di là che poi i nerazzurri non hanno per davvero affondato il colpo, il classe ’97 non era propenso – al contrario di adesso – a lasciare il Liverpool e la Premier.

La destinazione Inter, stando almeno a quanto scrive ‘TBR Football’, non alletta più di tanto Chiesa. Anzi, è poco gradita probabilmente perché alla corte di Chivu farebbe fatica a trovare spazio nell’undici titolare.

Dall’Inghilterra: Fabregas vuole Chiesa al Como

L’ex Fiorentina e Juve, invece, necessita assolutamente di ritrovare continuità, per se stesso e, appunto, in chiave Nazionale. Ecco allora che starebbe prendendo corpo una pista a sorpresa, ma non troppo, per il futuro prossimo del figlio d’arte. Pista rappresentata dal ricchissimo Como, protagonista sul mercato in questi giorni.

Fabregas apprezza molto Chiesa ma la chiusura dell’accordo con il Betis per Jesus Rodriguez rende meno fattibile l’approdo dell’ex Juve al club lariano. Il Liverpool potrebbe accontentarsi di meno di 13 milioni, ovvero la cifra pagata l’estate scorsa, con l’ostacolo ingaggio (Chiesa guadagna circa 6 milioni) risolvibile in qualche modo data la potenza economica della società dei fratelli Hartono.