Serie A, ultimatum di ter Stegen: ha fretta di firmare

La situazione che si è creata a Barcellona è soffocante, con Marc André ter Stegen che ha fretta di scoprire quale sarà il suo futuro.

Con il Mondiale in programma la prossima estate il portiere tedesco ha intenzione di essere protagonista quest’anno, anche perché potrebbe finalmente essere per la prima volta dopo anni il titolare della Nazionale tedesca. Ovviamente molto dipenderà da Neuer, ma è ovvio che se quest’anno dovesse fare la differenza Nagelsmann potrebbe pensare proprio a lui.

Il tutto dipenderà ovviamente dove e soprattutto se giocherà, motivo per il quale Marc André ter Stegen ha fretta di capire cosa ne sarà di lui. Ecco spiegato l’ultimatum.

Serie A, ultimatum di ter Stegen: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marc André ter Stegen, destinato a lasciare il Barcellona dopo oltre 10 anni per via dei sorprendenti movimenti del club blaugrana in questo calciomercato. In motivo pensavano e credevano che i campioni di Spagna avrebbero aspettato il loro leader e capitano al rientro dall’infortunio, ma invece Hansi Flick ha preferito rinnovare il contratto a Szczesny e dare fiducia all’ex Espanyol Joan Garcia.

Queste sono valse come delle pugnalate per ter Stegen, sentitosi ovviamente tradito da quello che pensava essere il club della sua vita. I rapporti tra le parti sono oramai marci, con il portiere tedesco che punta a capire di più sul suo futuro anche in vista dei Mondiali di calcio in programma la prossima estate. L’idea è quella di tornare ad essere protagonista per non perdere il posto in Nazionale, ma per farlo c’è bisogno di giocare, motivo per il quale ha rivolto un ultimatum chiaro al Barcellona.

Stando ai colleghi di fichajes, infatti, nonostante tutto quello che gli è stato fatto ter Stegen non ha alcuna intenzione di lasciare il Barça, quindi è meglio che Hansi Flick scelga bene: o lui o Joan Garcia.

Svelato dove giocherà ter Stegen l’anno prossimo

Marc André ter Stegen vuole restare al Barcellona, ma l’impressione è che non ci sia più spazio per lui in Catalogna. L’arrivo di Joan Garcia e il rinnovo di Wojciech Szczesny lasciano intendere che Hansi Flick non ha più intenzione di puntare su di lui, e che sarebbe dunque meglio trovarsi una nuova sistemazione anche per non perdere il posto in Nazionale.

Nel corso di queste settimane il nome di ter Stegen è stato accostato anche alla Serie A, con il Milan che sarebbe potuta diventare una delle pretendenti in caso di addio di Mike Maignan, ma la permanenza del francese ha ovviamente stravolto le carte in tavola, con il tedesco che è diventato un sogno di mercato del Monaco. Il club monegasco, sfruttando gli ottimi rapporti con il Barcellona, potrebbe infatti arrivare a ter Stegen, che al momento, però, non ne vuole sapere di lasciare la Spagna.