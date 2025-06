Garcia spinge ter Stegen in Serie A: il sì dipende dal Mondiale

Il Barcellona ha difatti scaricato il suo capitano Marc André ter Stegen dopo l’arrivo dall’Espanyol di Joan Garcia.

Hansi Flick è stato chiarissimo: il titolare nella prossima stagione sarà il classe 2001, con Wojciech Szczesny il sostituto. Questo significa che non c’è più posto per il tedesco, che in vista del Mondiale del 2026 si starebbe cominciando a guardare intorno in vista della prossima stagione.

E la Serie A potrebbe clamorosamente diventare un’opzione per ter Stegen, che potrebbe anche decidere di intraprendere questa stimolante avventura in carriera solo nel momento in cui gli venisse garantita la titolarità.

Ter Stegen in Serie A: c’è una possibilità

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marc André ter Stegen, difatti scaricato dal Barcellona con l’acquisto del classe 2001 dell’Espanyol Joan Garcia. È come se il club blaugrana non avesse più intenzione di puntare sul tedesco, ed a un anno dal Mondiale l’estremo difensore non se lo può permettere.

Dopo il brutto infortunio di questa stagione la sua intenzione è quella di arrivare nel migliore dei modi all’importante competizione in programma nell’estate 2026, dove potrebbe una volta e per tutte prendersi il posto da titolare in nazionale dopo anni all’ombra di Manuel Neuer. A fronte di questo di rimanere rilegato tra tribuna e panchina per un anno intero non se ne parla proprio, motivo per il quale ter Stegen starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di andare via da Barcellona in questo calciomercato.

Di questo passo la Serie A potrebbe diventare una soluzione concreta per il portiere tedesco, il cui sì arriverebbe in funzione del Mondiale. Che significa? Chiunque gli garantisca la titolarità avrà la sua attenzione, a patto che comunque gli permetta di continuare a giocare ad alti livelli, anche perché non si è il portiere titolare della Germania a caso. A riportarlo i colleghi di AS.

Il futuro di ter Stegen dipende dal Mondiale

Ter Stegen potrebbe prendere in considerazione la Serie A per il suo futuro, così come un ritorno in Bundesliga o la Premier League di turno, a patto che giochi titolare nella prossima stagione. Il contratto in scadenza nel 2028 col Barcellona potrebbe risultare un ostacolo, ma per come si sono evolute le cose calciatore e club potrebbero passarci sopra e trovare il modo per venirsi incontro.

Ma in tutto questo chi in Serie A potrebbe permettersi ter Stegen? Ma soprattutto: a chi servirebbe un portiere? Al momento tutte le squadre dovrebbero essere piazzate, ma occhio alle soluzioni Napoli e Milan, con la prima che potrebbe pensare al tedesco per accrescere l’appeal della squadra con nomi blasonati (vedi De Bruyne), mentre la seconda per sostituire Maignan nel momento in cui dovessero rifarsi avanti squadre importanti per il francese. Stremo a vedere.