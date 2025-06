Calciomercato, Ter Stegen in Serie A: chance per il Mondiale

Nuova destinazione in Italia per il portiere tedesco del Barcellona. Ter Stegen vuole mettersi in gioco per il Mondiale: ecco l’intreccio decisivo in Serie A

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito all’affare firmato Ter Stegen. L’estremo difensore del Barcellona si è seduto in panchina sotto la gestione di Flick. Ormai è pronto per una nuova destinazione molto ambita in Serie A: ecco la soluzione a sorpresa per rimettersi in gioco con un progetto avvincente.

Ter Stegen è pronto a dire addio al Barcellona. Il portiere tedesco non è più il titolare della squadra blaugrana e potrebbe volare subito in Serie A per una nuova avventura suggestiva. Spunta l’intreccio totale in vista della prossima stagione: ecco l’affare a sorpresa. Le big italiane continuano a monitorare molto attentamente il fronte calciomercato a livello europeo: una nuova svolta in Italia per il portiere tedesco.

Calciomercato, la nuova destinazione di Ter Stegen: la svolta in Serie A

Già accostato in passato alle big italiane, spunta un nuovo affare per rivederlo subito all’opera in Serie A. Ecco la prossima squadra italiana per l’estremo difensore del Barcellona che non ha trovato più spazio con Flick.

Come svelato dal prestigioso quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, il Milan è pronto a dire addio a Mike Maignan che potrebbe firmare nei prossimi giorni con il Chelsea. In casa rossonera piace il profilo del portiere tedesco Ter Stegen, perfetto come suo sostituto: l’obiettivo dell’estremo difensore del Barcellona è quello di giocarsi una chance per il Mondiale.

Negli ultimi mesi si è seduto in panchina con l’allenatore Flick, ma ora il suo scopo è soltanto quello di essere protagonista con una big. La dirigenza rossonera potrebbe pensare a lui per sostituire il partente Maignan: il portiere francese ha intenzione di voltare pagina in vista della prossima stagione. Classe 1992, vuole godersi alla grande gli ultimi anni di una carriera importante: dal 2014 al Barcellona, è pronto a fare le valigie dopo tante stagioni di successo in casa blaugrana.

Saranno ore intense per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione. Il neo ds Tare è molto attivo per mettere a segno colpi decisivi in ottica futura: Ter Stegen sarebbe il sostituto ideale di Maignan, ma tutto dipenderà proprio dalla decisione del portiere francese. Il Milan punterà nuovamente allo Scudetto con l’obiettivo primario della qualificazione in Champions League.