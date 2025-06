Centrocampo tutto nuovo: Tonali torna in Serie A e con lui Pogba

Il centrocampista azzurro può lasciare la Premier League e rientrare in Serie A: futuro a sorpresa

Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli dopo la grande vittoria dello scudetto conquistata nella lotta punto a punto contro l’Inter.

Ora però in casa azzurra è tempo di mercato. Kevin De Bruyne resta uno dei nomi più chiacchierati in casa partenopea. Le visite mediche sono state posticipate e serve ancora cautela per l’arrivo del belga. Non solo però. Un altro nome che piace tanto è quello di Jonathan David, che è nel mirino anche della Juventus. Ma attenzione pure alle altre manovre a centrocampo.

Lobotka e Anguissa piacciono tanto, soprattutto all’estero (Spagna e Arabia Saudita in particolare) e potrebbero lasciare il capoluogo campano. E in quest’ottica due nomi potrebbero fare gola alla società azzurra.

Napoli, Tonali e Pogba per il centrocampo di Conte

Come sottolineato dal giornalista Emanuele Cammaroto a ‘Radio Punto Zero’, c’è un nome che piace tanto in casa partenopea e rappresenterebbe una sintesi tra Lobotka e Anguissa: Sandro Tonali.

“Tonali è un grande sogno di Antonio Conte. Il giocatore vorrebbe restare in Inghilterra, ma l’entourage si guarda attorno e il Napoli ha i soldi per fare una offerta importante. Ha avuto dei contatti con la Juve, era un obiettivo di Giuntoli che adesso è fuori dai giochi. Il caos in casa bianconera non permette di tornare in corsa, quindi occhio al Napoli. Dovranno essere sei i centrocampisti e si lavora anche per le alternative: Manna spinge per la panchina per Miretti, Conte ha fatto anche altri nomi tra cui Mandragora della Fiorentina. Almeno due operazioni saranno italiane” ha commentato Cammaroto.

In casa azzurra c’è però anche una suggestione. Uno svincolato di lusso che Conte conosce bene. “Il suo entourage ha respinto offerte dalla Mls e dall’Arabia Saudita. Si tratta di Paul Pogba, che ritiene di essere ancora competitivo e e chissà che non possa emergere un contatto nelle prossime settimane, quando il suo entourage andrà a proporlo in Italia ad alcuni club. Uno di questi può essere anche il Napoli. Un contratto a gettone potrebbe rendere credibile questa suggestione, che è più un sogno del suo entourage e del calciatore stesso”.