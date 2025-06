Serie A: Gyokeres sblocca Rashford, affare in prestito

Il valzer degli attaccanti deve ancora iniziare, ma c’è una novità importante per quanto riguarda il futuro dello svedese e dell’inglese

Il calciomercato inizierà ufficialmente fra qualche giorno, ma sono diverse le trattative in corso. Naturalmente, come accade ogni anno, la questione degli attaccanti continua ad essere al centro dell’osservazione dei tifosi. Il valzer delle punte potrebbe iniziare a breve considerato che ci sono degli aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda i club di Serie A.

Nel mirino di un club ci potrebbe essere anche Marcus Rashford. L’attaccante inglese sembra essere vicino a lasciare il Manchester United magari anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Attenzione alla possibilità di un intrigo con Gyokeres e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere. Di certo si tratta di una operazione di calciomercato da capire e presto si avrà un quadro molto più chiaro.

Calciomercato: Rashford in Italia, decisivo Gyokeres

Marcus Rashford aspetta sempre il Barcellona, ma per il momento non c’è alcuna possibilità di vederlo con i catalani. Per questo motivo il futuro dell’inglese potrebbe essere sempre più vicino al trasferimento in Serie A e un quadro più chiaro lo si avrà comunque nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni del Mirror, Gyokeres avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento al Manchester United nel prossimo calciomercato. Una scelta che potrebbe portare Rashford ad andare a vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri vogliono chiudere il reparto offensivo con un profilo sicuramente esperto e l’inglese rappresenta una soluzione importante soprattutto se il club inglese dovesse aprire ad un prestito. Si tratta, quindi, di una pista da seguire con attenzione nel giro delle prossime settimane per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Di certo Rashford rappresenta una pista da tenere in considerazione per l’Inter. Se Gyokeres dovesse arrivare al Manchester United, i Red Devils potrebbero aprire anche ad un prestito nel prossimo calciomercato nel giocatore e per questo motivo non ci resta che attendere l’inizio di luglio per avere un quadro più chiaro.

Mercato Inter: Rashford resta un obiettivo

Marcus Rashford resta un obiettivo dell’Inter nel prossimo calciomercato e l’arrivo di Gyokeres al Manchester United potrebbe dare il via libera a questa operazione.

Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione e se Rashford riuscirà a firmare con l’Inter durante il calciomercato.