L’Inter chiama i Red Devils: il Manchester United ha già chiuso

Intreccio di mercato tra il club nerazzurro e gli inglesi: arriva subito la risposta dello United

Si vanno delineando le strategie dell’Inter per il reparto offensivo di Cristian Chivu. Marotta e Ausilio hanno le mani su Bonny e contano nei prossimi giorni di definire l’operazione con il Parma.

La trattativa non è ancora chiusa, ma la dirigenza nerazzurra è ottimista nel riuscire a finalizzare presto l’affare con la società ducale per un assegno complessivo intorno ai 25 milioni di euro. Intanto l’Inter e Chivu si coccolano Pio Esposito, decisivo dalla prima da titolare contro il River Plate al Mondiale per club.

Il giovanissimo conterano ha trascinato i nerazzurri agli ottavi e le sue quotazioni sono in netta ascesa per la permanenza a Milano senza passare da un nuovo prestito, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ha respinto tutte le offerte per l’ex Spezia.

Calciomercato Inter, Taremi in partenza: proposto ma senza successo al Manchester United

L’Inter punterà quindi su Bonny e Pio Esposito dietro la ‘Thu-La’ nelle rotazioni in attacco di Chivu per la prossima stagione.

Dopo il divorzio da Correa e Arnautovic non c’è posto neanche per Taremi, destinato così all’addio ai meneghini dopo soltanto dodici mesi. L’esperto centravanti iraniano non ha convinto e l’Inter sta cercando una sistemazione in questo mercato estivo. Stando al portale ‘United in Focus’, Taremi sarebbe stato proposto anche al Manchester United durante le negoziazioni per Hojlund. Gli inglesi però non sono interessati ad ingaggiare l’ex Porto e hanno rifiutato chiudendo all’arrivo del centravanti.

A proposito di Hojlund, inoltre, le trattative con i ‘Red Devils’ sono naufragate considerando appunto la volontà dell’Inter di completare il reparto offensivo con la coppia Bonny-Esposito.