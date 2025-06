Milan: intreccio con l’Atletico, si sblocca il centrale

Il Milan deve prendere un centrale roccioso e di esperienza. Possibile un incrocio con i Colchoneros per andare a rinforzare il reparto offensivo

La difesa è il reparto che il Milan potrebbe rivoluzione. L’unico centrale certo di restare è Gabbia. Thiaw viaggia verso Como o magari un trasferimento in Germania. Pavlovic e Tomori sono in forte dubbio e quindi bisognerà andare a prendere calciatori importanti per rendere la rosa ancora più forte. C’è la possibilità di andare a prendere un rinforzo attraverso un intreccio con l’Atletico Madrid.

Secondo le informazioni di El Gol Digital, l’Atletico Madrid ha deciso di puntare tutto su Araujo nel prossimo calciomercato mettendo sul piatto una proposta intorno ai 30 milioni di euro per convincere il Barcellona. Il suo arrivo potrebbe liberare un rinforzo per il Milan. I rossoneri lo hanno già seguito la scorsa stagione per poi puntare su Pavlovic. Vedremo se le cose cambieranno e sarà possibile chiudere una operazione simile nel calciomercato estivo.

Calciomercato Milan: un difensore per Allegri, le ultime

Il Milan in questo momento ha avuto come priorità importanti le cessioni. Nei prossimi giorni si ragionerà sui rinforzi e ci sono delle novità importanti. Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, Simeone avrebbe individuato in Araujo il giusto rinforzo per la difesa e sarebbe disposto a mettere sul piatto la proposta di 30 milioni di euro per sbloccare la trattativa.

Naturalmente l’arrivo di Araujo potrebbe portare il Milan ad avere una buona occasione. Il nome in questione è quello di Le Normand. Il centrale spagnolo è un vecchio pallino di Furlani. C’è stato già un tentativo la scorsa stagione senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora durante il calciomercato estivo le cose potrebbero cambiare e un sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione non è da escludere visto che parliamo di un centrale importante.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Il Milan sembra avere altre priorità in questa fase di calciomercato. Ma se l’Atletico Madrid dovesse prendere Araujo, il nome Le Normand è da tenere in considerazione per i rossoneri vista la necessità di andare a prendere un giocatore di livello.

Mercato Milan: Le Normand ritorna un obiettivo?

Il nome di Le Normand non è assolutamente nuovo per il Milan. Un tentativo lo era stato fatto nello scorso calciomercato senza andare a prendere il giocatore.

Ora la situazione potrebbe cambiare e attenzione alla possibilità di arrivare ad un accordo. Di certo Le Normand-Milan è una pista da seguire con attenzione durante il prossimo calciomercato.