Milan, Morata e Thiaw al Como: ecco i soldi per il grande bomber

Il Milan è ormai vicino a cedere Alvaro Morata e Malick Thiaw al Como e questa duplice cessione porta i soldi per il grande bomber. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che si tratta di un nome nuovo.

Per i rossoneri il calciomercato fino a questo momento non ha regalato grandi emozioni e manovre interessanti. Almeno in entrata. Si ha la sensazione che Igli Tare si stia concentrando prevalentemente sulle uscite che, in assenza dei soldi della Champions League, serviranno a finanziare in maniera inevitabile le entrate. In tal senso, sono da registrare degli sviluppi significativi per la doppia trattativa con il Como. Sia Alvaro Morata che Malick Thiaw, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sono sempre più vicini ai lariani.

A quanto si legge, sarà una operazione complessiva che porterà nelle casse del Milan 41 milioni, che si andranno ad aggiungere ai 57 per Reijnders al Manchester City, 14 per Kalulu alla Juventus, 3,5 per Pellegrino al Boca Juniors e 25 per Theo Hernandez all’Al-Hilal. In tutto il Milan ha incassato fin qui 141 milioni di euro che serviranno a finanziare anche il colpo in avanti. In tal senso, emerge un nome nuovo che può essere perfetto per Massimiliano Allegri. Potrebbe arrivare proprio con i soldi ricavati dalla doppia cessione al Como. Andiamo a vedere i dettagli.

Milan, nome nuovo per l’attacco di Allegri: occhi in Spagna

Come è noto, la priorità per i rossoneri è quella di rinforzare due reparti su tutti. Stiamo parlando del centrocampo orfano di Reijnders e l’attacco, dal momento che Allegri ha bisogno di un bomber capace di fare la differenza. A quanto pare, arrivano risvolti significativi. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta oggi in edicola, c’è un nome nuovo da aggiungere alla lista della spesa per l’attacco del Milan. Stiamo parlando di Alexander Sorloth, attaccante straordinario dell’Atletico Madrid e dalla grande esperienza internazionale.

Pur avendo giocato da titolare solo un terzo delle partite, Sorloth in Liga quest’anno ha messo a segno ben 20 gol. Un bottino da paura e che lo spinge inevitabilmente a delle riflessioni. Vorrebbe giocare di più, ovviamente, e per questo se il Milan dovesse presentare una offerta intorno ai 30 milioni all’Atletico sarebbe difficile dire di no. Per il ragazzo ma anche per gli spagnoli.

Essendo un classe 1995, questa rappresenta forse l’annata migliore per i colchoneros per cederlo dopo un solo anno ad una cifra considerevole. E per il Milan sarebbe il profilo perfetto. Non è più giovanissimo, ma ha una enorme esperienza in campo internazionale.