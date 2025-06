Lascia la Juve, ma resta in Italia: già scelto il nuovo club

I bianconeri devono operare soprattutto in uscita e un ‘aiuto’ potrebbe arrivare dai rivali giallorossi che cercano esterni

Il mercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo, ma per forza di cose bisognerà passare dalle cessioni. È affare del club bianconero, ma vale chiaramente un po’ per tutti. Conferme, riscatti, rinnovi e addii. Queste sono le priorità della nuova dirigenza, che cerca magari anche qualche segnale dal Mondiale per Club in corso di svolgimento. Quelli arrivati dalla batosta col City non sono stati particolarmente incoraggianti, più che altro in difesa. Ma lì si aspetta soprattutto il rientro di Bremer, e a cascata quello di Juan Cabal. Due uomini che cambieranno totalmente il volto della la Juve.

Per la questione rinnovi c’è sempre Gatti in prima fila, poi le eventuali conferme di Kolo Muani e Conceicao per i quali però va trovato l’accordo con i rispettivi club. Le volontà ci sono, bisognerà avere anche il riscontro nelle varie trattative. E poi appunto le cessioni, con Vlahovic sempre in cima alla lista. Il Milan ci pensa, ma solamente come opzione o occasione di fine mercato o quasi, l’assist più probabile resta dall’estero. Ma il serbo non è l’unico in uscita, anzi. I bianconeri hanno imbastito una trattativa col Nottingham Forest per Weah e Mbangula, ma l’esterno americano ha rifiutato la destinazione. Con tanto di sfogo dell’agente.

Weah in Serie A: ‘vince’ la Roma

La questione è allora in stand-by, ma nel frattempo Weah è sostanzialmente un separato in casa, fuori anche dai convocati per il match col Manchester City. L’ex Lille resta ai primissimi posti dei cedibili per fare un po’ di cassa, ma ora la Juve dovrà aspettare un’altra offerta, che dovrà essere però economicamente all’altezza anche per il calciatore. Non semplicissimo.

Ai nostri followers su X abbiamo chiesto a quale squadra italiana potrebbe fare comodo il profilo di Weah, giocatore duttile in grado di giocare in tutti i ruoli della fascia destra. Attaccante, centrocampista, ala e addirittura terzino come è stato impiegato in alcune partite di questa stagione causa emergenza difensiva. A trionfare è stata la Roma con il 37,7% dei voti, superando l’Atalanta con il 29,9%. A seguire il Milan con il 19,5% e infine il Napoli con il 13. Per Gasperini potrebbe essere un’opzione per la fascia destra, anche se ovviamente andrebbe adattato parecchio a certe dinamiche di gioco.