Trattativa saltata e attacco frontale: “Juve, vergognati. Non siamo delle marionette”

Salta l’operazione di mercato che sarebbe stata utilissima per i bianconeri, che si prendono anche il rimprovero durissimo dell’agente

Momento di stallo nel mercato della Juventus, reduce dalla scoppola contro il Manchester City e un 2-5 con tante parate importanti per Di Gregorio a evitare guai ancora peggiori. I bianconeri sono comunque agli ottavi del Mondiale per Club e affronteranno il Real Madrid, per cui un’altra corazzata. E un altro esame per la squadra di Igor Tudor, che intanto deve gestire anche qualche situazione scomoda extra-campo.

Parliamo di Timothy Weah e Samuel Mbangula, che la Juve sta provando a cedere in una operazione allargata con il Nottingham Forest da circa 25 milioni di euro complessivi più bonus. Un affare importante anche per il bilancio, soprattutto entro il 30 giugno. Tutto fatto allora? Neanche per sogno, perché il belga sembra aver aperto alla destinazione, a differenza di Weah che ha per ora rifiutato facendo saltare la trattativa per come era stata impostata. Tanto che già ieri sera Tudor ha escluso dai convocati sia Mbangula che l’americano, entrambi finiti direttamente in tribuna.

E questo ha creato più di qualche tensione interna proprio da parte dell’ex Lille, con tanto di reazione da parte dello stesso agente che ha tuonato e detto la sua in maniera durissima: “Weah è un giocatore fantastico e un compagno fantastico. Vedere le persone agire in questo modo per soldi e perché sono egoiste mi delude moltissimo. È una vergogna”.

L’agente di Weah tuona contro la Juve: “Vergogna. Timo non è una marionetta”

Badou Sambague, procuratore di Timothy Weah che è stato lasciato fuori dai convocati per la partita con il Manchester City per scelta tecnica e di mercato, ha sottolineato che darà filo da torcere alla Juventus. “In ogni caso, fino a quando ci sarò io, nessuno spingerà qualcuno dei miei giocatori che assisto ad andare a destra o a sinistra come una marionetta. Sono felice che Timo abbia una eduzione top e una personalità di livello top per restare concentrato sul campo”, le parole riportate da Fabrizio Romano.

La Juve già pregustava un incasso, non particolarmente alto è vero ma che comunque avrebbe fatto comodo per la liquidità da reinvestire sul mercato e ovviamente per la questione bilancio e plusvalenze. Ora i bianconeri dovranno fare diversamente, almeno per quanto riguarda l’esterno americano. La cessione di Mbangula in teoria resta in piedi, ma chiaramente andrebbe reimpostata l’operazione con il Nottingham con tutte le varie valutazioni. Ma niente è scontato. Nel caso saltasse anche la cessione del belga al Forest, la Juve proverebbe ovviamente a cederlo altrove. Sul giocatore c’è l’interesse del Bournemouth oltre ad alcuni sondaggi da Bundesliga e Ligue 1.