Juventus: non solo Sancho, altro rinforzo dalla Premier

I bianconeri guardano con attenzione al campionato inglese per andare a rendere ancora più forte la squadra a disposizione di Tudor

Il Mondiale per Club in questo momento è la priorità per la Juventus. La testa dei bianconeri è rivolta principalmente alla sfida contro il Real Madrid. Una partita che la Vecchia Signora è costretta a vincere per andare avanti e naturalmente lanciare dei messaggi molto importanti alle avversarie. Una sfida che potrebbe dare risposte positive anche dopo la debacle contro il City. Comolli, comunque, lavora sul calciomercato e ci sono degli aggiornamenti importanti.

David e Sancho ad oggi rappresentano le due priorità della Juventus. Ma, secondo le informazioni di sportsboom, i bianconeri avrebbero individuato un altro rinforzo dalla Premier per il prossimo calciomercato. Si tratta di una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi. Ma è un profilo che piace davvero tanto ai bianconeri e un tentativo lo si potrebbe fare magari puntando ad una formula differente rispetto a quella del trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus: doppio affare in Premier, le ultime

La Juventus guarda con attenzione alla Premier nella speranza magari di poter trovare un rinforzo importante come ha fatto il Napoli con McTominay. Sancho è un profilo che piace molto ai bianconeri e per questo motivo Comolli sta lavorando in maniera molto intensa per provare a chiudere l’operazione.

Ma non è l’unico nome che sarebbe nel mirino della Juventus. Il profilo in questione è quello di Nkunku. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri starebbero seguendo da vicino il calciatore del Chelsea per il calciomercato estivo anche se non è affatto una operazione molto semplice da chiudere visto che il Chelsea sembra volere i 35 milioni di euro per lasciar partire il francese. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi.

La Juventus deve ragionare su come rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Il nome di Nkunku resta sulla lista di Comolli anche se soddisfare le richieste del Chelsea non è facile. Naturalmente Sancho ad oggi resta la priorità, ma il francese è una alternativa. In caso, però, di una doppia partenza in attacco, non è da escludere che possano arrivare entrambi.

Mercato Juventus: Nkunku resta nel mirino

La Juventus continua a ragionare su come rinforzare la rosa e il nome che potrebbe essere sondato dai bianconeri è quello di Nkunku. Una semplice idea di calciomercato che potrebbe trasformarsi in realtà.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà la trattativa Nkunku. I rapporti fra Chelsea e Juventus sono ottimi e si potrebbe chiudere una operazione di calciomercato.