Juventus e Napoli, doppia offerta per Sancho: la scelta del giocatore

Continua la sfida a distanza tra i torinesi e i partenopei, la situazione del giocatore del Manchester United: decisione presa

Con Antonio Conte alla guida, il Napoli è campione d’Italia e vuole confermarsi. Rispetto a qualche anno fa, è come se il mondo si fosse capovolto. Tanto più considerando che la Juventus è a digiuno di scudetti ormai da un lustro e sogna il riscatto.

Per tornare ai livelli che furono, i bianconeri devono necessariamente fare la corsa su chi, in questo momento, appare più forte di loro. Inevitabile, dunque, che la sfida scudetto, nella loro ottica, parta dal mercato. Ci sono diversi nomi su cui le due società si stanno confrontando a distanza, tra cui, in particolar modo, quello di Jadon Sancho. Per l’inglese, sembrerebbero esserci delle novità interessanti, anche se il rebus è ancora lontano dall’essere sciolto.

Sancho ha deciso, vuole la Juventus: cosa manca

A fare il punto sulla situazione dell’attaccante, ci pensa l’insider di mercato turco Yagız Sabuncuoglu. Che spiega come tra le due squadre nostrane, ci sia anche il forte interesse del Fenerbahce.

In realtà, la squadra di Mourinho sarebbe l’unica, finora, in grado di mettere sul piatto un ingaggio come quello richiesto da Sancho. Ma il giocatore vorrebbe uno dei cinque campionati top europei, per cui al momento non considererebbe l’offerta del club di Istanbul.

Quanto a Napoli e Juventus, l’offerta degli azzurri sarebbe stata rifiutata, perché pari soltanto al 50% circa dell’ingaggio richiesto. Anche i bianconeri, fino a questo momento, avrebbero presentato una proposta di stipendio piuttosto bassa. Ma la pista torinese riscuoterebbe il gradimento di Sancho. Dunque, se davvero interessata, la Juve dovrà fare uno sforzo in più, per mettere le mani su di lui.