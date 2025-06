Ha lasciato Formello, l’annuncio ufficiale della Lazio dopo la rescissione

Momento delicato per i biancocelesti, che hanno a che fare non solo con la questione societaria sul mercato e il malumore di Sarri

La Lazio non sta vivendo di certo un momento semplice con la questione legata al mercato bloccato per aver sforato i tre parametri principali della Figc. Una situazione che è stata fonte di confronti anche duri tra la società e l’allenatore, ma alla fine – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – sembra sia tornato un po’ di sereno. Il ds Fabiani e il presidente Lotito hanno spiegato nel dettaglio tutto al proprio tecnico, come sottolineato nel comunicato ufficiale di ieri sera.

Ma in casa Lazio le note ufficiali non si sono esaurite, visto che si è conclusa almeno sulla carta una prima parte della querelle con l’ex falconiere Juan Bernabé che – dopo essere stato licenziato per aver pubblicato delle foto intime sui social in seguito a un’operazione – è però rimasto a Formello pur senza l’autorizzazione del club. “La S.S. Lazio comunica che, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Tivoli, nella mattinata odierna è stato eseguito lo sfratto nei confronti dell’ex falconiere Juan Bernabé, il quale occupava senza titolo un alloggio all’interno del centro sportivo di Formello”, si legge nel comunicato.

Lazio, ufficiale lo sfratto eseguito al falconiere Bernabé

“La decisione segue la risoluzione del contratto già avvenuto mesi fa per comportamenti ritenuti incompatibili con i valori etici del Club. La Società, dopo numerosi inviti a liberare spontaneamente l’immobile, ha agito nelle sedi competenti per tutelare il proprio patrimonio e l’operatività dell’ambiente sportivo. Ogni azione è stata intrapresa nel pieno rispetto della legge, nella ferma volontà di garantire ordine, legalità e decoro all’interno delle proprie strutture”, continua la nota.

In questi mesi c’è stata una vera e propria battaglia legale ma anche mediatica tra i due, con il botta e risposta iniziale che poi è diventato un susseguirsi di video polemici su Instagram da parte dello stesso Bernabé nei confronti del presidente Claudio Lotito. Un comunicato che, come detto, segue quelli consecutivi in due giorni relativi alla questione mercato: prima la smentita, poi subito la conferma delle problematiche legate all’indice di liquidità. E la scelta di Maurizio Sarri di restare a Formello.