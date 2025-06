Lazio, incontro con Sarri: le ultime sul mercato e le dimissioni | CM.IT

Il tecnico biancoceleste, arrabbiato per la situazione del club sul mercato, ha ricevuto il ds Fabiani: cosa si sono detti

Il clima a Formello, e non solo, si era fatto tesissimo. La situazione della Lazio è delicata dal punto di vista del mercato, che per ora è sostanzialmente bloccato per il mancato rispetto dei tre parametri principali Figc: indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato. Questo vuol dire che il club biancoceleste deve assolutamente rientrare rispetto alle varie falle, oppure il presidente deve immettere liquidità.

Altrimenti, di volti nuovi a Formello non se ne vedranno, ad eccezione dei rientri dai prestiti, vedi Floriani Mussolini che è stato controriscattato dalla Juve Stabia. Entrambe le soluzioni al momento sono di difficile percorribilità: troppe le cessioni che la Lazio dovrebbe effettuare, senza poter rimpiazzare i calciatori, e Lotito non ha praticamente mai fatto certe operazioni di immissioni di liquidità e capitalizzazioni, almeno non di tale portata. Una situazione che chiaramente non ha reso felice, utilizziamo ovviamente un eufemismo, il tecnico Maurizio Sarri. In queste ore si è parlato in maniera insistente di un confronto acceso e di dimissioni non da escludere da parte dell’allenatore.

Incontro Sarri-Fabiani, si va avanti insieme: cosa farà la Lazio sul mercato

A tal proposito, come raccolto da Calciomercato.it, un incontro (in Toscana) c’è stato oggi tra lo stesso Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani per trovare una linea comune. Allo stato attuale, la situazione si è rasserenata tra le parti che quindi restano intenzionate – entrambe – a continuare insieme. Sicuramente il mister non si aspettava tutto questo, per quanto le difficoltà fossero già note. Riflessioni ci sono state, l’opera di Lotito e Fabiani è stata proprio quella di rassicurare il proprio allenatore che, ovviamente in ritardo, la Lazio in qualche modo si muoverà.

Non a luglio, verosimilmente neanche ad agosto. Da gennaio, invece, sparirà l’indice di liquidità e la Figc si uniformerà ai parametri Uefa. E lì, in controtendenza rispetto alla gestione Lotito, la finestra invernale sarà quella in cui il club biancoceleste andrà ad agire. Nel frattempo, non entrerà nessuno ma neanche uscirà nessuno. Dei titolari ovviamente. Richieste di cessione con relativa offerta ‘indecente’ e clausole permettendo. Per il resto, la parola d’ordine sarà: sfoltire e abbassare i costi. Con Sarri ancora in sella. Dimissioni quindi scongiurate. Almeno per ora.