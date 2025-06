Accordo con l’agente e addio Juve: 60 milioni di euro

Le ultime sul calciomercato bianconero: novità importanti dal Portogallo

Il rinnovo del prestito di Kolo Muani e, forse, Jonathan David. Le manovre della Juve per l’attacco potrebbero coinvolgere anche una prima grande punta, ma la conditio sine qua non è l’addio di Vlahovic. La rottura col serbo è totale, per i bianconeri non c’è altra strada a quella del divorzio.

Vlahovic come Chiesa un anno fa, con il rischio di restare bloccati fino ad agosto inoltrato. Il centravanti serbo non vuole rinunciare a un euro dei 12 milioni netti garantitigli dal contratto in scadenza nel 2026, in più trasferirsi solo in un club di pari o quasi valore a quello bianconero.

Il Milan resta al momento solo una suggestione, anche perché i rossoneri non possono dargli tutti quei soldi. L’ex Fiorentina ha già detto no ad Arabia e Fenerbahce, per Comolli e soci la ‘speranza’ si chiama Premier League. Allo stato attuale, però, nessun (grande) club inglese ha messo Vlahovic in cima alle proprie preferenze.

Aggiornamento #Gyokeres–#Juventus: ⚪️⚫️ disposti ad accontentare lo #Sporting (ma prima dovrà uscire qualcuno), l’#Arsenal offre meno, forte della stretta di mano col giocatore. Lo stesso preferisce sempre la #Premier, ma non scarta la #SerieA a priori. Situazione in evoluzione https://t.co/h1DYewW19e — Alessio Lento (@alessio_lento) June 18, 2025

Il bomber che in Inghilterra riempie le pagine di giornali e siti, è senza dubbio quello di Gyokeres. Lo svedese è il ‘sogno’ della Juventus, molto più di Osimhen, ma il ventisettenne ha proprio la Premier in testa. Il Manchester United del suo ‘mentore’ Amorim non molla la presa, tuttavia Gyokeres (accostato con coraggio al Milan) preferirebbe trasferirsi all’Arsenal.

Juve, Gyokeres verso la Premier: c’è un accordo con l’Arsenal

L’Arsenal ha già un accordo con gli agenti del classe ’98 di Stoccolma, a cui l’ex Ds dello Sporting CP Hugo Viana, ora al Manchester City, promise che l’avrebbe ceduto questa estate in caso di offerta da 70 milioni. Viana poi è andato via, così quella promessa se l’è portata via il vento.

Il numero uno del club lusitano, Frederico Varandas, ne vuole di più considerando nulla quella promessa: sostanzialmente una cifra più vicina possibile alla clausola risolutiva fissata a 100 milioni di euro. Come sottolinea ‘O Jogo’, l‘Arsenal sarebbe invece pronto a spenderne proprio 70, 60 di parte fissa più 10 di bonus.

Da settimane è in atto un braccio di ferro, con Gyokeres (54 gol nell’ultima stagione!) non intenzionato a scendere più in campo con la maglia biancoverde. Non si esclude una svolta a breve, in tal senso potrebbe essere vista la concessione fattagli dallo Sporting di unirsi alla squadra – anche perché è stato impegnato con la sua Nazionale – solo a partire del 7 luglio anziché dal 1°