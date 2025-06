Vlahovic, suggestione di mercato: i 5 trasferimenti più onerosi dalla Juventus al Milan

L’attaccante serbo è uno dei nomi protagonisti del mercato estivo: ripercorriamo i 5 trasferimenti più costosi dai bianconeri ai rossoneri

Su Calciomercato.it vi raccontiamo da giorni la suggestione che vede protagonista Dusan Vlahovic e il Milan. Il trasferimento del serbo non è sicuramente cosa facile, ma l’addio alla Juventus appare certo. Il gol al Mondiale per Club nella disfatta contro il Manchester City non cambierà assolutamente un destino che appare ormai scritto e segnato.

Vlahovic è un’idea di mercato per Massimiliano Allegri e Igli Tare. Una suggestione curiosa, che potrebbe trovare sviluppi interessanti nelle prossime settimane. Le cifre saranno importanti e abbiamo quindi voluto ripercorrere i 5 trasferimenti più costosi nella storia dalla Juventus al Milan.

I dati economici si basano su Transfermarkt e la top 5 sarà in ordine crescente. Non verranno considerati i passaggi dal club rossonero alla Vecchia Signora, né il trasferimento in prestito di Gonzalo Higuain, che rientrerebbe, per la cifra, all’interno della classifica.

Paolo Rossi: il finale di carriera in rossonero

Nel 1985, a un anno dal suo ritiro, Paolo Rossi lascia la sua Juventus per trasferirsi nel Milan. Dopo 137 partite con la maglia bianconera, ne disputa 26 in rossonero, segnando anche 3 gol. Il passaggio si conclude per 2,7 milioni di euro (calcolati rispetto alla lire) e rientra nella nostra top 5. Dopo una sola stagione si trasferisce al Verona e poi si ritira.

Roberto Baggio: vincente anche al Milan

Nell’estate di 30 anni fa, Roberto Baggio si trasferisce dalla Juventus al Milan per 9,3 milioni di euro (al cambio con le lire). Era il 1° luglio del ’95 e il fuoriclasse italiano lascia i bianconeri dopo 200 partite. Quella in rossonero sarà una delle sue ultime grandi esperienze all’apice della maturità calcistica. In due anni realizza 19 gol e 23 assist in 67 presenze, vincendo anche un campionato.

Filippo Inzaghi: il passaggio che lo rese icona

Un balzo nel nuovo secolo e nel nuovo millennio. Nell’estate del 2001, la Juventus sceglie di cedere Filippo Inzaghi dopo 165 presenze, 89 gol, una Serie A e una Supercoppa Italiana, tutto in 4 anni. Il trasferimento al Milan si chiude per 36,15 milioni di euro e si rivelerà storico per i rossoneri. “Super Pippo” disputerà 300 partite, segnerà 126 gol e vincerà di tutto, tra cui anche due Champions League, di cui una alzata in faccia proprio alla Juve. Chiuderà al Milan la sua carriera dopo 11 anni in rossonero, nel 2012.

Mattia Caldara: quando la sfortuna vince sul talento

Il secondo posto di questa classifica, è di sicuro il più amaro. Specie per i tifosi del Milan. Nell’estate del 2018, per ben 37,74 milioni di euro, Mattia Caldara passa dalla Juventus ai rossoneri. Un talento di prospettiva assoluta, cresciuto alla grande nell’Atalanta. Purtroppo per lui e per i tifosi milanisti, riuscirà a giocare solamente 6 volte, a causa di un grave infortunio che gli ha condizionato poi tutta la carriera. Solamente lo scorso anno, i rossoneri lo hanno ceduto a titolo definitivo al Modena, dopo una girandola di prestiti.

Leonardo Bonucci: gli equilibri mai spostati

Il trasferimento che avrebbe dovuto spostare gli equilibri in Serie A, ma così proprio non fu. Nell’estate del 2017, per 42 milioni di euro, Leonardo Bonucci lascia clamorosamente la Juventus per trasferirsi al Milan. Una trattativa che fece molto rumore all’epoca, ma che si rivelò un clamoroso flop. Dopo un anno e 51 partite disputate, il difensore fece rientro a Torino per 35 milioni. Resta oggi il trasferimento più costoso tra le due squadre, nonché una delle più grandi delusioni in termini di calciomercato per i rossoneri.