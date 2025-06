Milan: il centrale dalla Bundesliga, anticipato il PSG

I rossoneri lo hanno già cercato in passato e potrebbero tornare con forza sul giocatore per regalare ad Allegri un centrale di esperienza

Il Milan vuole tornare ai livelli di un tempo. Dopo una stagione davvero deludente, i rossoneri hanno completamente cambiato passo e strategia. La società ha deciso di affidarsi ad un allenatore esperto come Allegri oltre che un direttore sportivo del calibro di Tare, entrambi vogliosi di rilanciarsi dopo un periodo di stop. Insomma, una unione e una volontà di ripartire che potrebbe davvero far sognare in grande il club meneghino.

E attenzione alla possibilità di ritornare con forza su un difensore. Con Thiaw in partenza, il Milan nel prossimo calciomercato dovrà andare a prendere un calciatore di assoluto livello e con caratteristiche simili. Secondo le informazioni di footmercato.net, c’è un difensore portoghese che dovrebbe lasciare la Bundesliga durante l’estate. E i rossoneri potrebbero farci un pensierino anche se non si tratta di una operazione semplice vista la concorrenza.

Calciomercato Milan: nuova idea per la difesa, le cifre

Stando alle indiscrezioni di footmercato.net, il PSG, la Premier e alcune squadre di Serie A sono sul calciatore. Il difensore è stato accostato nelle scorse settimane al Bologna, ma in passato è stato seguito anche dal Milan e a questo punto non è da escludere un nuovo tentativo dei rossoneri visto la necessità di dover andare a prendere un calciatore con determinate caratteristiche.

Il profilo che il Milan potrebbe nuovamente sondare è quello di Diogo Leite. Parliamo di un classe 1999 che viene da una stagione molto positiva con l’Union Berlino. Sono 31 le presenze messe a referto con un gol e due assist. Ora il contratto in scadenza nel 2026 lo porta ad essere sul calciomercato e i rossoneri lo potrebbero prendere anche per un prezzo accessibile visto che si aggira intorno ai 13 milioni di euro.

Insomma, una occasione che consentirebbe al Milan di prendere un centrale roccioso oltre che importante. Su Diogo Leite la concorrenza delle migliori squadre europee e quindi sarà una operazione di calciomercato non semplice. Da sottolineare che i rossoneri si sono mossi su di lui già la scorsa stagione e questa alla fine potrebbe fare la differenza.

Mercato Milan: Diogo Leite ritorna un obiettivo?

Il nome di Diogo Leite non è nuovo per il Milan. È stato già seguito nello scorso calciomercato senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ma ora la situazione è assolutamente differente.

C’è un contratto in scadenza nel 2026 e la volontà del centrale portoghese di approdare in una big. Il Milan pensa a Diogo Leite, ma bisognerà accelerare per avere la meglio sulla concorrenza. Su di lui, oltre al Bologna, ci sono anche le big inglesi, tedesche e il Paris Saint-Germain.