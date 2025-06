La Juventus corre ai ripari: il triplo colpo che spiazza Milan e Inter

Juve travolta dal Manchester City di Guardiola: il Dg Comolli accelera sul mercato per rinforzare la rosa di Tudor

Juventus irriconoscibile e schiantata da un super Manchester City nell’ultima partita del girone del Mondiale per Club.

La squadra di Tudor manca il pass per il primo posto e finisce dietro ai ‘Citizens’ nel raggruppamento: adesso negli ottavi l’incrocio con un altro spauracchio come il Real Madrid. Ad Orlando non paga il turnover di Tudor, che si è affidato a diverse seconde linee che non hanno però risposto alle sollecitazioni del tecnico.

Dal match contro il City sono peraltro rimasti fuori Mbangula e Weah, fuori dai piani della ‘Vecchia Signora’ per finanziare le operazioni in entrata. Il figlio d’arte americano però, a differenza del giovane belga, non ha accettato l’offerta del Nottingham Forest.

Juventus, Nico Gonzalez sul mercato e tesoretto: non tramonta Leoni

La Juve per accelerare sul mercato ha bisogno di cedere e incassare, con diversi giocatori che restano in bilico nelle strategie del club della Continassa.

Vlahovic contro il City ha deluso nuovamente e non basta il gol nel finale di partita che serve solo per le statistiche. Il serbo resta in uscita e la Juventus si accontenterebbe anche di un assegno da 20 milioni per risparmiare, inoltre, sul pesantissimo ingaggio da 23 milioni lordi che andrà a percepire nella prossima stagione. Oltre a Vlahovic impalpabile anche Nico Gonzalez, un fantasma ad Orlando e scavalcato ormai nelle gerarchie da Conceicao. L’argentino è tra i cedibili, con la Juve che spera di ricavare intorno ai 25 milioni di euro da un eventuale addio dell’ex Fiorentina.

Tesoretto fondamentale per dare l’assalto ai colpi in entrata: Comolli spinge per David e Sancho per il reparto offensivo, ma servono degli interventi anche in difesa come dimostra la ‘scoppola’ rimediata con il Manchester City. Nelle retrovie perciò non è tramontata la pista Leoni, anche se il Parma fa muro e chiede circa 30 milioni per il suo gioiello. La ‘Vecchia Signora’ dovrà inoltre battere la concorrenza di Milan e Inter per il baby classe 2006.