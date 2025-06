Juventus, blitz per il centrale: clausola entro il 15 luglio

La Juventus non vede l’ora di chiudere per un nuovo colpo in difesa. In attesa del ritorno in campo di Bremer, spunta la nuova trattativa: subito paga la clausola

Saranno giorni caldi in casa bianconera per arrivare subito alla chiusura del nuovo affare in difesa. La Juventus è pronta a mettere a segno subito un colpo di caratura internazionale: concorrenza anticipata, ecco la svolta decisiva in Serie A.

La dirigenza bianconera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Igor Tudor. L’allenatore croato dovrà trovare subito la quadra dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City al Mondiale per Club. Spunta un nuovo intreccio per rinforzare così la retroguardia bianconera dopo i tanti gol subiti: una svolta decisiva per chiudere subito per l’affare in difesa, c’è la clausola attivata entro il 15 luglio.

Calciomercato Juventus, nuova occasione per la difesa: l’affare per Tudor

Novità interessanti in vista della prossima stagione in casa bianconera. La Juventus vuole allestire una rosa competitiva per essere competitiva anche in Champions League: la nuova mossa vincente per rinforzare la difesa bianconera.

Come svelato da SportMediaset la Juventus è pronta a pagare la clausola di 28 milioni per Jhon Lucumi. Il difensore colombiano del Bologna piace anche alla Rome che l’ha monitorato a lungo negli ultimi mesi. Saranno ore calde per pensare al nuovo affare in difesa: Tudor vuole subito nuovi innesti di spessore aspettando il ritorno in campo del brasiliano Bremer.

Lucumi è cresciuto davvero tanto nelle ultime stagioni attirando anche gli interessi del Barcellona. Il colombiano vorrebbe continuare a giocare in Serie A visto che conosce molto bene il campionato italiano. Ora la Juventus proverà a mettere sul tavolo i 28 milioni per la clausola: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici. Dopo Thiago Motta ha trovato continuità con Vincenzo Italiano diventando di fatto un difensore dal grande potenziale in Serie A.

Una nuova occasione in difesa per i bianconeri che non vedono l’ora di regalare un nuovo innesto a Tudor. L’allenatore della Juventus dovrà colmare il gap con le altre concorrenti in Italia e in Europa, ma si aspetta regali di caratura internazionale. Ormai ci siamo per mettere a segno un nuovo colpo decisivo: ecco la verità in vista della prossima stagione. La Juventus ci crede tanto per allestire una retroguardia di spessore dopo i tanti gol presi in questi mesi.