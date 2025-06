I guai non finiscono per la Juve: Mondiale finito in attesa del Real

La Juventus crolla contro il Manchester City e rischia di perdere un titolarissimo per il resto del Mondiale per Club

La Juventus torna sulla terra e incassa cinque reti da un incontenibile Manchester City nell’ultima partita del girone del Mondiale per Club.

Sfuma il primo posto nel gruppo per la formazione di Tudor, che agli ottavi si ritroverà di fronte così un’altra big del calcio europeo come il Real Madrid. Il turnover del tecnico croato per gestire le forze non ha dato i frutti sperati, con la Juve lontana parente rispetto alla squadra ammirata contro Al Ain e Wydad.

Manchester City padrone del campo e che ha dato una lezione di calcio ai bianconeri, che in questo momento non possono prescindere da pilastri come Yildiz e Thuram, inizialmente in panchina e buttati nella mischia da Tudor a risultato ormai compromesso.

Juventus, infortunio alla caviglia per Savona: niente Real Madrid e Mondiale a rischio

Le cattive notizie però non finiscono qui per Tudor, perché piove sul bagnato in casa Juve dopo la batosta rimediata a Orlando contro il City di Guardiola. L’allenatore bianconero deve far fronte infatti anche all’infortunio rimediato da Nicolò Savona, costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco a inizio ripresa dopo uno scontro con Haaland.

Il giovane difensore ha avuto la peggio ed ha alzato subito bandiera bianca, lasciando il campo portato a spalla dallo staff medico per un problema alla caviglia sinistra. “Le sensazioni non sono buone, vedremo nelle prossime ore“, le dichiarazioni a fine partita di Tudor che non ha nascosto una certe preoccupazione per le condizioni di Savona. Per il giocatore classe 2004 si sospetta una distorsione e sicuramente non sarà disponibile per il match degli ottavi con il Real Madrid, in programma martedì a Miami. Savona si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso e solo in quel momento si avrà un quadro più chiaro sui tempi di recupero, anche se il centrale bianconero rischia di aver terminato in anticipo il suo Mondiale.

Intanto al suo posto contro il Real dovrebbe scoccare l’ora dal primo minuto per Gatti, finora mai impiegato dal primo minuto da Tudor. L’ex Frosinone è favorito su Rugani per sostituire Savona (finora sempre titolare) al centro della difesa per la gara al cospetto dei ‘Blancos’ di Xabi Alonso.