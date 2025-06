PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5: Kalulu fantozziano, Haaland immarcabile

Voti, top e flop del match del ‘Camping World Stadium’ di Orlando, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. Show del City di Guardiola: bianconeri travolti e secondi nel girone

La Juventus crolla contro il Manchester City e finisce alle spalle della squadra di Guardiola dopo la prima fase a gruppi del Mondiale per Club.

Gli inglesi non lasciano scampo ai bianconeri: ‘manita’ del City che domina e travolge per 5-2 la Juve ad Orlando. Sugli scudi nel primo tempo l’incontenibile Doku, mentre nella ripresa è l’immarcabile Haaland a chiudere i conti e ad affossare la formazione di Tudor.

Kalulu disastroso: autorete sciagurata e notte fonda per il francese, alla Juve non bastano le parate di un comunque ottimo Di Gregorio. Koopmeiners illude i bianconeri, Vlahovic nel finale rende un po’ meno umiliante il pesante passivo per la ‘Vecchia Signora’.

Le pagelle di Juventus-Manchester City: Koopmeiners illude, spauracchio Doku

JUVENTUS

TOP Juventus: Di Gregorio 7 – Riflesso super nei primissimi minuti su Bernardo Silva, si ripete prima dell’intervallo su Marmoush. Incolpevole sui gol del City: evita un passivo tennistico alla Juve.

FLOP Juventus: Kalulu 3 – Autogol fantozziano, che riporta avanti il City dopo la zampata di Koopmeiners. Sciagurato sul raddoppio degli inglesi, mentre sul primo gol è impotente sul guizzo dell’imprendibile Doku. E le cose non migliorano quando entra un certo Haaland… serataccia.

MANCHESTER CITY

TOP Manchester City: Doku 8 – Incontenibile, spacca letteralmente in due la difesa bianconera. Non bastano neanche le cattive: si fa beffe del povero Alberto Costa, bruciandolo sul vantaggio dei ‘Citizens’. Lampo che in un solo colpo lascia di sasso anche Kalulu e Di Gregorio. Fa girare letteralmente la testa ai difensori avversari. Spauracchio.

Flop Manchester City: Ederson 5 – Leggerezza che permette a Koopmeiners di pareggiare i conti dopo l’iniziale vantaggio di Doku. Per sua fortuna, il gentile regalo alla ‘Vecchia Signora’ serve solo per le statistiche.

Mondiale per Club, il tabellino di Juventus-Manchester City: manita di Guardiola a Tudor

La Juventus (già qualificata) torna sulla terra, senza replicare le prove convincenti contro Al Ain e Wydad. Il Manchester City è di un altro livello e spazza via la resistenza dei bianconeri di Tudor. Batosta che fa scivolare la Juve al secondo posto nel girone: adesso rischia di incrociare il Real Madrid agli ottavi.

JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5

9′ Doku (M); 11′ Koopmeiners (J); 26′ aut. Kalulu (M); 52′ Haaland (M); 69′ Foden (M); 76′ Savinho (M); 84′ Vlahovic (J)

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona (60′ Gatti), Kelly; Alberto Costa (57′ Cambiaso), Locatelli (57′ Thuram), McKennie (83′ Adzic), Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners (57′ Yildiz); Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Conceicao, Kolo Muani, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi. Allenatore: Tudor

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait-Nouri (76′ O’Reilly); Reijnders, Rodri (66′ Gundogan); Savinho, Bernardo Silva (76′ Cherki), Doku (66′ Foden); Marmoush (46′ Haaland). A disposizione: Bettinelli, Ortega, Stones, Ake, Vitor Reis, Gvardiol, Khusanov, Gonzalez, Bobb. Allenatore: Guardiola

Arbitro: Turpin (Francia)

VAR: Brisard (Francia)

Ammoniti: Kalulu (J)

Espulsi: –

Note: recupero 4′ nel primo tempo e 3′ nella ripresa; presenti 54.320 per la sfida del ‘Camping World Stadium’ di Orlando.