Milan: arriva l’attaccante possente chiesto da Allegri, 20MLN

Il Milan sta lavorando ancora per trovare il giusto bomber da regalare a Massimiliano Allegri e la svolta arriva con questo profilo da 20 milioni di euro. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo, dal momento che c’è un nome nuovo.

Per i rossoneri siamo al cospetto di una situazione in continuo divenire e che merita sicuramente di essere monitorata con attenzione. La priorità in senso assoluto, come spiegato in una intervista dallo stesso Igli Tare, è quella di dare a questa squadra un rinforzo di primo piano in mezzo al campo. Che vada ad aggiungersi, per così dire, all’arrivo ormai imminente di Luka Modric. Ma non è tutto. E’ noto, infatti, che il Milan si stia muovendo anche per un centravanti che possa andare a completare il reparto avanzato alternandosi con Santiago Gimenez.

Serve un calciatore, tenendo in considerazione lo stile di gioco di Massimiliano Allegri sin dall’inizio della sua carriera, capace di fare reparto da solo. Un calciatore che sappia mettere a disposizione della squadra un grande spirito di sacrificio ed anche una capacità di fare da collante tra i reparti. In tal senso, emerge un nuovo nome che può arrivare per 20 milioni di euro e che ha tutto per rispondere in maniera perfetta alle caratteristiche cercano i rossoneri. Andiamo a vedere i dettagli che arrivano in tal senso.

Milan, centravanti da 20 milioni di euro per Allegri: nome nuovo per i rossoneri

Al momento il riferimento offensivo è notoriamente Santiago Gimenez. Che, però, non ha convinto pienamente. Luka Jovic è andato via al pari di Tammy Abraham ed in tal senso ci sono novità da segnalare. Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, il Milan può andare seriamente all’assalto per Georges Mikautadze, centravanti georgiano in forza all’Olympique Lione, appena retrocesso in Ligue 2 d’ufficio a causa dei troppi debiti e che quindi si vedrà costretto a cedere i suoi talenti a prezzo di saldo.

Rappresenta una grande occasione, dal momento che si tratta di un centravanti possente in termini di impatto fisico nonostante sia alto 176 cm. Il suo valore di mercato secondo quanto raccontato da Transfermarkt, si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma la retrocessione del Lione può agevolare questa operazione facendo abbassare i costi per il Milan.

Basta pensare al suo rendimento con la maglia del club francese per capire quanto sia prezioso per la squadra: ha messo a segno 17 gol in stagione conditi anche da 11 assist. Attenzione, dunque, a questa pista per il futuro dei rossoneri e per il bomber da consegnare a Massimiliano Allegri.