Juve: non solo David, altro affare in Francia

Con l’arrivo di Comolli i bianconeri stanno guardando con attenzione al campionato francese. E attenzione ad una operazione low cost

Il calciomercato della Juventus entrerà nel vivo subito dopo il Mondiale per Club. Weah e Mbangula sono i primi giocatori con ormai entrambi i piedi fuori dalla squadra bianconera. Ma il destino sembra essere segnato anche per altri calciatori a partire da Vlahovic. In forte bilico anche Nico Gonzalez. L’argentino non sta assolutamente convincendo e non è da escludere che Tudor possa dare il proprio assenso alla cessione del giocatore.

Una partenza che costringerebbe la Juventus ad individuare un possibile sostituto e c’è un nome che presto potrebbe iniziare a scalare le gerarchie nella lista di Comolli. Il direttore generale, attualmente impegnato a definire l’operazione David, guarda con attenzione alla situazione Lione e non è da escludere che ci possa essere un tentativo per uno dei talenti del club francese destinato a partire nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus: il Lione in difficoltà, Comolli ci prova?

La situazione del Lione è sotto osservazione di molte squadre. Il club francese per le questioni economiche è stato retrocesso di diritto in Ligue 2 e sono molti i giocatori pronti a chiedere la cessione. Una situazione che potrebbe essere colta anche dalla Juventus per rendere la rosa di Tudor ancora più forte oltre che andare a prendere un giocatore di assoluta prospettiva.

Stando alle notizie che arrivano da fichajes.com, il futuro di Almada è lontano dal Lione. Al momento l’argentino è valutato dal club francese intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra destinata a dimezzarsi nel corso del calciomercato. Per questo motivo la Juventus potrebbe farci un tentativo soprattutto se si dovesse davvero pensare ad una partenza di Gonzalez in estate. Per adesso comunque siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

La pista Almada per la Juventus è da tenere in considerazione per il prossimo calciomercato. Il classe 2001 non è una priorità e sono altri i giocatori nel mirino. Poi si ragionerà anche magari su completare la rosa e in quel caso l’argentino potrebbe rappresentare una delle soluzioni per Comolli.

Al momento non c'è nessuna trattativa fra la Juventus e il Lione per Almada. Ma il classe 2001 è un vecchio obiettivo di calciomercato dei bianconeri e un tentativo lo si potrebbe comunque fare.

Il suo arrivo ad oggi non è una priorità. Ma, in caso di partenza di Gonzalez, le cose cambierebbero e la Juventus potrebbe sondare il terreno per Almada.