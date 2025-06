Inter, Taremi può dire addio: l’erede arriva dal Galatasaray

L’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso il futuro di Mehdi Taremi è ancora tutto da scrivere. L’iraniano può dire addio ed il suo erede può arrivare direttamente dal Galatasaray. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

L’attacco dei nerazzurri sarà ancora una volta centrale nel calciomercato che c’è all’orizzonte. La società, da quando il fondo Oaktree ha preso totalmente il controllo, ha cambiato decisamente indirizzo, dal momento che adesso ha chiesto che arrivino calciatori forti, di talento ma soprattutto giovani. Che possano rappresentare dei profili utili per il presente ma anche per il futuro. Da questo punto di vista uno dei profili sacrificabili è quello di Mehdi Taremi. Dei profili di esperienza possono sicuramente servire a Chivu, ma il problema qui è stato il rendimento.

L’ex Porto, infatti, non ha convinto in questo suo primo anno in nerazzurro. Basti pensare, in tal senso, che in 43 partite ha segnato solo 3 gol. Con la piccola attenuante rappresentata dal fatto che raramente ha giocato da titolare. Sulle sue tracce ci sono il Fulham ed il Besiktas, che è alla ricerca un profilo capace di raccogliere l’eredità di Ciro Immobile, che spinge per tornare in Serie A. Al posto di Taremi adesso l’Inter sembra intenzionato a puntare con decisione su un calciatore del Galatasaray di alto profilo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Inter, nuovo profilo per l’attacco dal Galatasaray: le ultime notizie a riguardo

Al momento gli attaccanti dell’Inter in rosa sono i seguenti: Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Taremi e Bonny, che è sempre più vicino, alle loro spalle. In tal senso, nel caso in cui l’iraniano dovesse salutare, si renderebbe necessario un altro colpo. Si parla di Hojlund, ma c’è un profilo che si può aggiungere a questi. Stando a quanto raccontato da Fanatik, infatti, l’Inter sta seguendo con vivo interesse il nome di Baris Alper Yilmaz, talento classe 2000 del Galatasaray e della Nazionale turca.

Contro il River Plate Cristian Chivu ha riproposto il 3-5-2 alla Inzaghi, ma ha provato con una certa insistenza anche il 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle di Lautaro Martinez. Dal momento che si tratta di una pista da tenere in considerazione e che potrebbe servire come strada alternativa nei momenti di maggiore difficoltà, Yilmaz, essendo un’ala sinistra, può essere una freccia interessante per il tecnico dell’Inter.

La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro ed all’occorrenza può agire anche a destra, oltre che all’occorrenza da finto centravanti. Proprio per questo motivo si tratta di una pista da tenere in considerazione e che non è da scartare o da sottovalutare.