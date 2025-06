Calciomercato, Messi vola dall’ex Inter: annuncio da Milano

Una nuova avventura per Lionel Messi dopo l’avventura all’Inter Miami. Pochi minuti fa è stata sganciata la nuova bomba di calciomercato circa il suo futuro

Classe infinita per il campione argentino dell’Inter Miami che continua a deliziare i tifosi con gol di prestigio. Un nuovo intreccio di calciomercato circa il futuro di Lionel Messi che potrebbe così cambiare la sua squadra ancora una volta. Spunta la destinazione a sorpresa come evidenziato da SportMediaset durante l’edizione odierna.

Il campione argentino continua ad incantare con la maglia dell’Inter Miami. Un nuovo intreccio per quanto riguarda il futuro di Lionel Messi che è stato accostato ad una nuova big. La Pulce ha scritto la storia del calcio mondiale diventando un punto di riferimento in campo e fuori, ma la sua carriera non è ancora finita. Ora potrebbe così cambiare squadra in vista di una nuova sfida avvincente: scopriamo l’avventura con l’ex Inter.

Calciomercato, sprint per Messi: affare per l’ex Inter

Secondo quanto riportato dagli inviati di SportMediaset negli USA per il Mondiale per Club, Lionel Messi potrebbe volare all’Al-Hilal targato Simone Inzaghi. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere un incontro con il padre-agente dell’argentino che potrebbe così provare l’avventura in Arabia Saudita: un nuovo intreccio in vista del prossimo campionato.

L’Al-Hilal è pronta a chiudere per i colpi Theo Hernandez e Victor Osimhen, i due top player di caratura internazionale di proprietà di Milan e Napoli. Saranno giorni caldi per quanto riguarda il futuro di Messi, che è stato accostato in passato anche alle big della Serie A. Il suo trasferimento in Italia non è mai avvenuto, ma soprattutto l’Inter ci aveva provato in passato per il colpo argentino.

Inzaghi subito si è catapultato nella sua nuova avventura con l’Al-Hilal per conoscere da vicino così le nuove tradizioni. Al Mondiale per Club ha ritrovato subito la grinta dei tempi migliori per dimenticare in fretta la pesante sconfitta in finale di Champions League.

Messi potrebbe così continuare la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo che continuerà ancora ad essere protagonista in campo. Sono stati due avversari di calibro mondiale con le sfide da urlo ai tempi di Real Madrid e Barcellona: ora il confronto potrebbe esserci ancora una volta. L’ultima decisione spetterà proprio a Messi dopo essere sbarcato in MLS all’Inter Miami.