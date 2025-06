Milan, Musah verso il West Ham: si aprono le porte per l’argentino

Il Milan continua a lavorare per cedere Yunus Musah, con il West Ham che fa sul serio per lui. La sua cessione è propedeutica a prendere altri rinforzi ed in tal senso con i milioni ricavati da questo addio può arrivare l’argentino. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i rossoneri siamo in una fase a dir poco cruciale del proprio presente e del proprio futuro, dal momento che per la sostenibilità del progetto è impossibile pensare di ripetere una annata di questo tipo. La priorità per Massimiliano Allegri, Igli Tare ed in generale per tutto il Milan è quella di tornare in Champions League come obiettivo minimo. Le parole del direttore sportivo sono state importanti sugli obiettivi di calciomercato, ma ovviamente poi si è continuamente al lavoro. Con l’idea di stupire, chiaramente, e di beffare la concorrenza.

Un profilo da tenere in considerazione è quello sicuramente di Yunus Musah. L’americano, infatti, non ha convinto in questa sua parentesi al Milan ed in tal senso la sua cessione appare come scontata. Sembrava fosse destinato ad andare al Napoli, ma alla fine gli azzurri hanno abbandonato questa pista. In tal senso, però, il West Ham fa sul serio per lui ed in tal senso con il ricavato dalla sua cessione può servire per puntare in maniera decisa sull’argentino, che può essere un rinforzo di primo piano per Massimiliano Allegri.

Milan, il centrocampista argentino per Allegri: affare a basso costo

Con Reijnders andato via e Musah in partenza, come confermato dallo stesso Tare il reparto di cui maggiormente si stanno occupando i dirigenti rossoneri è il centrocampo. Servono rinforzi, probabilmente almeno un paio, ed in tal senso arriva un nome nuovo che può essere perfetto. Stando a quanto raccontato dal Mundo Deportivo, infatti, il Milan ha messo nel mirino Rodrigo De Paul, ex Udinese e che all’Atletico Madrid ha fatto estremamente bene ma che ora non rientra più nei piani di Diego Pablo Simeone.

L’argentino, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2026 e, senza rinnovo, andrà via. In tal senso, però, tutto tace, dal momento che i colchoneros sembrano intenzionati a cambiare la faccia del proprio centrocampo ed a fare a meno di lui. Per il Milan il profilo di Rodrigo De Paul sarebbe perfetto, dal momento che porterebbe una qualità fuori dal comune, andando a colmare il vuoto lasciato da Reijnders, ma anche tanta esperienza, maturata sicuramente con i club ma ancor di più in Nazionale argentina, con cui si è laureato campione del mondo giocando da titolare.