Inter, infortunio UFFICIALE e incubo Mondiale

Guaio in casa nerazzurra, il ko è ufficiale: cresce la preoccupazione nel ritiro del Mondiale per Club

Nuovo infortunio in casa Inter. Il club nerazzurro, a poche ore dal match conclusivo della fase a gironi in programma contro il River Plate, ha diramato un comunicato ufficiale in merito ad un nuovo infortunio.

Ad andare ko è Hakan Calhanoglu, che ancora non ha debuttato in questo Mondiale per Club nella nuova Inter di Cristian Chivu. Il centrocampista turco non è ancora sceso in campo dalla finale malamente persa contro il Paris Saint-Germain e difficilmente potrà scendere in campo nelle prossime gare, considerando l’entità dell’infortunio. Calhanoglu infatti ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra. Il giocatore nel frattempo resta al centro delle voci di mercato, considerato l’interesse nei suoi confronti, soprattutto dal Galatasaray: i nerazzurri vorrebbero ricavare dalla sua cessione 35/40 milioni di euro, con il club che non è aperto a scambi.

Questo il comunicato ufficiale che il club nerazzurro ha diramato in merito all’entità dell’infortunio del centrocampista turco:

“Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra”.