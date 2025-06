Inter, beffa Gila: offerta super da un altro club italiano

Mario Gila sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club nerazzurro sarebbe stato anticipata da una rivale di Serie A, che sfruttando lo stallo per via del Mondiale per Club si sarebbe inserita nelle trattative per il calciatore presentando un’offerta importante che potrebbe stravolgere le carte in tavola.

Ovviamente le vie del calciomercato sono infinite, quindi l’Inter da un momento all’altro potrebbe reinserirsi nelle trattative per il calciatore e tornare ad essere la favorita per il suo ingaggio, ma la sensazione è che la strada intrapresa dal centrale spagnolo non abbia come meta finale la Milano nerazzurra.

Beffa Inter: firma con un’altra società di Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che potrebbe cambiare qualcosa nelle strategie in seguito alla ultime notizie di giornata.

Stando a queste, infatti, uno degli obiettivi dichiarati della formazione nerazzurra potrebbe finire in un’altra squadra di Serie A, che sfruttando la trasferta americana dei vice campioni d’Europa si sarebbe inserita “senza pietà” nelle trattative per quello che sarebbe potuto essere un grande rinforzo per Christian Chivu. Ovviamente è presto per parlare di fumata bianca, anche le parti non si sarebbero ancora accordate su nulla, ma la sensazione è che ogni ora che passa il calciatore si allontana sempre di più dall’Inter.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, più che in nerazzurro, il futuro di Mario Gila potrebbe essere al Como, visto che la società Lariana avrebbe nelle scorse ore presentato un’offerta ufficiale alla Lazio, anche piuttosto importante, per il centrale spagnolo, che al momento non si sarebbe ancora espresso in merito al suo futuro.

Offerta shock per Gila, Inter anticipata

Mario Gila è diventato un obiettivo del Como in questo calciomercato. L’Inter potrebbe dunque vedersi sfumare la possibilità di ingaggiare quello che a detta di molti era il nome in cima alla lista dei desideri di Christian Chivu per andare a rinforzare la propria retroguardia.

Così facendo il Como ha dimostrato ancora una volta di essere una società sana, ricca ma soprattutto ambiziosa, anche perché Il Corriere dello Sport parla di un’offerta da 20 milioni alla Lazio per Gila. Dal canto suo Claudio Lotito ha momentaneamente bloccato e rifiutato l’attacco dei comaschi, che comunque nelle prossime settimane potrebbero farsi ancora una volta avanti per il centrale classe 2000.